पंकज चौधरी के प्रथम आगमन पर उमड़ा जन ज्वार…सैकड़ों गाड़ियों से पहुंचे शहर, कही लहराए गदा तो कहीं टेके मत्था

पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं। उनके स्वागत में आज कार्यकर्ता पूरी तरह गोरखपुर को भगवामय कर दिए हैं। गोरखपुर में 42 समेत कुल 80 स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 05, 2026

Up news, pankaj Chaudhari

फोटो सोर्स : सोशल मीडिया, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार सोमवार को गोरखपुर पहुंचे हैं। उनके साथ सांसद रवि किशन भी हैं, एयरपोर्ट पर पंकज का दमदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से निकलने पर पंकज खुली कार में खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में चल रही गाड़ियों और हजारों लोगों की उपस्थिति ने पंकज के स्वागत में फिजा ही बदल दी।

काफिले के साथ पहुंचे गुरुद्वारा, मत्था टेक किए सफर की शुरुआत

एयरपोर्ट से सीधे पंकज गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका इसके बाद DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां माल्यार्पण के बाद उन्होंने मंच से गदा लहराई। इसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पं. दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। पंकज चौधरी बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। यहां आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

जन ज्वार देख बोले रविकिशन, कार्यकर्ता बौरा गया

यहां मंच पर सांसद रवि किशन बोल ही रहे थे कि अचानक सैकड़ों कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं का उल्लास देखते हुए रविकिशन शांत हो गए और माइक पर बोल पड़े कि कार्यकर्ता प्रसन्न होता है तो बौरा जाता है। अपने उद्बोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि यह वही धरती है, जहां 1989 में मैं सभासद चुना गया। 1990 में डिप्टी मेयर चुना गया। भाजपा में 1991 में मुझे महराजगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक, दो नहीं बल्कि 9 बार प्रत्याशी बनाया। महराजगंज की जनता को धन्यवाद देता हूं कि 7 बार मुझे संसद भेजा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जबरदस्त स्वागत

गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर पंकज चौधरी और सांसद रविकिशन का जोरदार स्वागत किया गया है। मंच पर फूलों की बड़ी माला पहनाई गई। इस दौरान जब बीजेपी अध्यक्ष ने गदा उठाया तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। सभी मोदी-योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाहर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां खूब आतिशबाजी की गई। उनके साथ सांसद रवि किशन भी रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने माला-फूल भी फेंके।

Updated on:

05 Jan 2026 05:42 pm

Published on:

05 Jan 2026 05:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पंकज चौधरी के प्रथम आगमन पर उमड़ा जन ज्वार…सैकड़ों गाड़ियों से पहुंचे शहर, कही लहराए गदा तो कहीं टेके मत्था

