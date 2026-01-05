पंकज चौधरी के प्रथम आगमन पर उमड़ा जन ज्वार…सैकड़ों गाड़ियों से पहुंचे शहर, कही लहराए गदा तो कहीं टेके मत्था

यहां मंच पर सांसद रवि किशन बोल ही रहे थे कि अचानक सैकड़ों कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं का उल्लास देखते हुए रविकिशन शांत हो गए और माइक पर बोल पड़े कि कार्यकर्ता प्रसन्न होता है तो बौरा जाता है। अपने उद्बोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि यह वही धरती है, जहां 1989 में मैं सभासद चुना गया। 1990 में डिप्टी मेयर चुना गया। भाजपा में 1991 में मुझे महराजगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक, दो नहीं बल्कि 9 बार प्रत्याशी बनाया। महराजगंज की जनता को धन्यवाद देता हूं कि 7 बार मुझे संसद भेजा।