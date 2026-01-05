1998 की वह रात जब 4 घंटे में गिर गई कल्याण सिंह सरकार, फ्लोर टेस्ट से राज्यपाल ने किया इनकार!

Kalyan Singh Government Fall: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1998 का वो दौर बेहद उथल-पुथल भरा था। लोकसभा चुनाव चल रहे थे और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। अचानक एक साजिश ने सब कुछ बदल दिया। बसपा की मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव ने मिलकर भाजपा की सरकार गिराने की योजना बनाई। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि कल्याण सिंह की सरकार गिर चुकी है। सिर्फ चार घंटों में कल्याण सिंह को हटा दिया गया और उनके ही कैबिनेट के मंत्री जगदंबिका पाल नए सीएम बन गए। लेकिन ये सरकार सिर्फ 31 घंटे चली। अटल बिहारी वाजपेयी के अनशन और कोर्ट के दखल से कल्याण सिंह की वापसी हुई। ये पूरी घटना यूपी की सियासत का एक बड़ा किस्सा है। आइए, जानते हैं कैसे ये सारी स्क्रिप्ट लिखी गई और सबसे कम समय के लिए मिले सीएम ने क्या किया।