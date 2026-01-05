5 जनवरी 2026,

सोमवार

गोंडा

‘मिथिला नगरिया निहाल सखिया…’ राष्ट्रकथा महोत्सव में बृजभूषण शरण सिंह ने गाया गाना, तालियों से गूंज उठा पंडाल

गोंडा में चल रहा राष्ट्रकथा महोत्सव युवाओं के दौरान भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा गाना गाया, जिसे सुन वहां मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई।

3 min read
Google source verification

गोंडा

image

Anuj Singh

Jan 05, 2026

मंच पर भजन गाते दिखे बृजभूषण शरण सिंह

मंच पर भजन गाते दिखे बृजभूषण शरण सिंह Source- X

BrijBhushan Sharan Singh News: उत्तर प्रदेश के गोंडा के नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में इन दिनों राष्ट्रकथा महोत्सव का आयोजन हुआ है। गोंडा में आयोजित ह महोत्सव राष्ट्रप्रेम, सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और युवा उत्थान का अनूठा संगम बनकर उभरा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा आयोजित इस आठ दिवसीय राष्ट्रकथा महोत्सव के दौरान मंच से खुद एक भजन गाकर लोगों को सुनाया । उन्होंने "आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया" गीत गाया, जो मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। बृजभूषण शरण सिंह ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि 'राममय हुआ नंदिनी नगर!'

राष्ट्रकथा महोत्सव क्या है?

राष्ट्रकथा महोत्सव एक ऐसा अनोखा आयोजन है, जो पारंपरिक कथा वाचन को राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ता है। यहां रामायण, महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता, इतिहास और वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम जगाना, सनातन मूल्यों को मजबूत करना और ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से समाज को प्रेरित करना है। यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जहां भजन, नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। नंदिनी निकेतन का भव्य प्रांगण, जो नंदिनी माता मंदिर से जुड़ा है, इस आयोजन का केंद्र है। यहां का वातावरण रोशनी से जगमगाता है और अमृत रूपी कथा का प्रवाह श्रोताओं को बांधे रखता है।

कौन कर रहा है कथा?

इस महोत्सव में मुख्य कथावाचक परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज हैं, जो इस पूरे राष्ट्रकथा को कह रहे हैं। वे सनातन धर्म के गहन ज्ञाता हैं और युवाओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके व्याख्यान में रामराज्य की अवधारणा से लेकर आधुनिक भारत की चुनौतियों तक सब कुछ शामिल है। महाराज जी के अलावा अन्य संत और विद्वान भी मंच साझा कर रहे हैं, जो विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हैं। यह कथा छात्र उत्थान का माध्यम भी बनी है, जहां विद्यार्थियों को विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

आयोजन किसके द्वारा हुआ है?

पूरा महोत्सव भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह द्वारा आयोजित किया गया है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज से पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्रसेवा का माध्यम बनाया है। उन्होंने स्वयं बताया कि यह महोत्सव जन-जन के हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्योति जलाने के लिए है। नंदिनी निकेतन, जो एक शैक्षणिक संस्थान भी है, उनके मार्गदर्शन में इस आयोजन का स्थल बना। बृजभूषण सिंह ने तैयारियों में भक्तों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा, जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा। उनके अनुसार, यह आयोजन पूरे देश से आए श्रद्धालुओं को एकजुट करने का प्रयास है, जहां किसी को कोई असुविधा न हो।

हस्तियों का लगा जमावड़ा

महोत्सव की खासियत यह है कि हर रोज बड़े-बड़े नेता, अभिनेता और हस्तियां यहां पहुंच रहे हैं, जो इसे राष्ट्रीय स्तर का बना रही हैं। कल यानी 4 जनवरी को भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने भक्ति गीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। उनके गीतों ने पूरे पांडाल को राममय बना दिया। इसके अलावा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सांसद और मंत्री रोजाना आ रहे हैं। तीसरे दिन बृजभूषण सिंह खुद मंच पर गीत गाकर लोगों को सुनाते हुए नजर आए, जिसने महोत्सव को और यादगार बना दिया। आने वाले दिनों में और अधिक दिग्गजों के आने की उम्मीद है, जैसे खेल जगत से पहलवान और अन्य सेलिब्रिटी।

यह महोत्सव 1 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा, और रोजाना हजारों लोग यहां एकत्रित हो रहे हैं। नंदिनी निकेतन का परिसर भव्य सजावट से सुशोभित है, जहां मंदिर की आरती और कथा का संयोजन मन को छू लेता है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह आयोजन भारत की आत्मा को मजबूत करने का प्रयास है, जहां संस्कृति और राष्ट्र एक साथ बहते हैं।

Updated on:

05 Jan 2026 08:38 am

Published on:

05 Jan 2026 07:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ‘मिथिला नगरिया निहाल सखिया…’ राष्ट्रकथा महोत्सव में बृजभूषण शरण सिंह ने गाया गाना, तालियों से गूंज उठा पंडाल

