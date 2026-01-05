‘मिथिला नगरिया निहाल सखिया…’ राष्ट्रकथा महोत्सव में बृजभूषण शरण सिंह ने गाया गाना, तालियों से गूंज उठा पंडाल

राष्ट्रकथा महोत्सव एक ऐसा अनोखा आयोजन है, जो पारंपरिक कथा वाचन को राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ता है। यहां रामायण, महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता, इतिहास और वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा हो रही है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम जगाना, सनातन मूल्यों को मजबूत करना और ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से समाज को प्रेरित करना है। यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है, जहां भजन, नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं। नंदिनी निकेतन का भव्य प्रांगण, जो नंदिनी माता मंदिर से जुड़ा है, इस आयोजन का केंद्र है। यहां का वातावरण रोशनी से जगमगाता है और अमृत रूपी कथा का प्रवाह श्रोताओं को बांधे रखता है।