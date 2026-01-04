MMMUT हॉस्टल में छात्र पर हमला, रूम मेट ने ही ईंट से मार कर सिर फोड़ा…हालत गंभीर

फोटो डोर्स: पत्रिका, स्टूडेंट पर हमला
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (MMMUT) के हॉस्टल में B.Tech के छात्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल छात्र शिवांश पांडेय प्रयागराज के यमुनानगर मांडा बभवी हेथार का रहने वाला है। शिवांश की तहरीर पर हमला करने वाले आरोपी रूम मेट आशीष कुमार निवासी लखीमपुर खीरी के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को हत्या की कोशिश करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं घायल शिवांश के सिर में गंभीर चोट है। एम्स में उसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक प्रयागराज का शिवांश पांडे MMMUT में B.Tech कंप्यूटर साइंस फर्स्ट इयर का छात्र है। शिवांश ने बताया कि वह यूनिवर्सिटी हॉस्टल के रूम नंबर G-24 में रहता है। उसी कमरे में रूम मेट है आशीष कुमार है। कालेज में शुरुआत से ही वह अक्सर झगड़ने का काम करता है। शिवांश ने आरोप लगाया कि 2 जनवरी 2026 की देर रात करीब ढाई बजे अपने बेड पर सोया था, इस दौरान आशीष ने सिर पर ईंट से हमला कर घायल कर दिया। शिवांश खून से लथपथ होकर गिर गया, और चीख पुकार मचाते हुए बाहर भागा।
पीड़ित का जबड़ा टूटा, सिर में लगे दस टांके
यह देख हॉस्टल के कमरों से छात्र बाहर निकल गए और फौरन एंबुलेंस को कॉल किए, और फौरन बाइक से एम्स लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर इमरजेंसी में भर्ती किया। डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित छात्र के मुंह का जबड़ा टूट गया है। साथ ही सिर में गंभीर घाव होने की वजह से दस से अधिक टांके लगाए।
आरोपी छात्र पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार
छात्र के घायल होने की सूचना मिलते ही उसके परिजन भी आ गए हैं और पुलिस को तहरीर दिए हैं। कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि MMMUT के हॉस्टल में रहने वाले दो छात्रों के बीच विवाद हुआ, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है।
