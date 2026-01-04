MMMUT हॉस्टल में छात्र पर हमला, रूम मेट ने ही ईंट से मार कर सिर फोड़ा…हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक प्रयागराज का शिवांश पांडे MMMUT में B.Tech कंप्यूटर साइंस फर्स्ट इयर का छात्र है। शिवांश ने बताया कि वह यूनिवर्सिटी हॉस्टल के रूम नंबर G-24 में रहता है। उसी कमरे में रूम मेट है आशीष कुमार है। कालेज में शुरुआत से ही वह अक्सर झगड़ने का काम करता है। शिवांश ने आरोप लगाया कि 2 जनवरी 2026 की देर रात करीब ढाई बजे अपने बेड पर सोया था, इस दौरान आशीष ने सिर पर ईंट से हमला कर घायल कर दिया। शिवांश खून से लथपथ होकर गिर गया, और चीख पुकार मचाते हुए बाहर भागा।