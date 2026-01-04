फेसबुक पोस्ट से फोन धमकी तक: आरएसएस-बजरंग दल पर विवादित टिप्पणी, आसपा नगर अध्यक्ष पर FIR

Moradabad News Today: मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी (आसपा) के नगर अध्यक्ष शराफत अली एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं। उन पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष सचिन विश्नोई को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामला तब तूल पकड़ गया जब शराफत अली द्वारा फेसबुक पर जारी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन करार दिया।