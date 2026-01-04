4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

फेसबुक पोस्ट से फोन धमकी तक: आरएसएस-बजरंग दल पर विवादित टिप्पणी, आसपा नगर अध्यक्ष पर FIR

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष पर विहिप जिलाध्यक्ष को बम से उड़ाने की धमकी देने और फेसबुक पर आरएसएस-बजरंग दल को आतंकी संगठन बताने का आरोप लगा है। मामले में भोजपुर थाने में FIR दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 04, 2026

leader threatens vhp president moradabad

फेसबुक पोस्ट से फोन धमकी तक | Image Source - Pinterest

Moradabad News Today: मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी (आसपा) के नगर अध्यक्ष शराफत अली एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं। उन पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष सचिन विश्नोई को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामला तब तूल पकड़ गया जब शराफत अली द्वारा फेसबुक पर जारी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन करार दिया।

हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत होने का आरोप

विहिप पदाधिकारियों का कहना है कि इस वीडियो से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। जिला मंत्री किशन पाल सिंह ने आरोप लगाया कि शराफत अली ने जानबूझकर सांप्रदायिक संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। वीडियो के प्रसारित होते ही संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी रोष फैल गया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचाई गई।

फोन कॉल पर दी गई जान से मारने की धमकी

आरोप है कि जब मुरादाबाद ग्रामीण (ठाकुरद्वारा) के विहिप जिलाध्यक्ष सचिन विश्नोई ने शराफत अली को फोन कर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपत्ति जताई, तो बातचीत के दौरान उन्हें बम से उड़ाने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस कथित धमकी के बाद विहिप नेताओं ने इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका जताई

विहिप जिला मंत्री किशन पाल सिंह ने आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह के बयान और धमकियां दी गई हैं, उससे उसके किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग की है।

भोजपुर पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपी हिरासत में

शिकायत के आधार पर भोजपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने शराफत अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 10:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / फेसबुक पोस्ट से फोन धमकी तक: आरएसएस-बजरंग दल पर विवादित टिप्पणी, आसपा नगर अध्यक्ष पर FIR

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Weather News: घने कोहरे और शीतलहर की डबल मार, यूपी में दो दिन मौसम रहेगा बेहद खतरनाक!

up weather dense fog cold wave alert
मुरादाबाद

अमेरिकी टैरिफ की मार और महंगा कच्चा माल: मुरादाबाद का हस्तशिल्प निर्यात 30% धड़ाम, तीन हजार करोड़ का झटका

moradabad handicraft export crisis us tariff
मुरादाबाद

सात बीघा जमीन के लिए मां की हत्या: रात भर शव के पास बैठा रहा कातिल बेटा, इंसानियत को किया शर्मसार

moradabad son kills mother over land dispute
मुरादाबाद

मुरादाबाद में सर्द हवाओं का कहर: गिरते तापमान ने बढ़ाई ठिठुरन, जनजीवन पर सीधा असर

Severe Cold Wave in North India, IMD Cold Wave Alert, Delhi Weather Cold Wave, Haryana Punjab Cold Alert,
मुरादाबाद

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: मुरादाबाद मंडल में लागू हुआ नया टाइम टेबल, माघ मेला को लेकर ट्रेनों में खास इंतजाम

new railway timetable magh mela train stoppage
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.