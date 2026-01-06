प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाने वाला अधेड़ गिरफ्तार…बेधड़क बाइक पर युवती को बिठा कर निकला था बाहर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

वीडियो वायरल होते ही सुरक्षाकर्मी भी हैरान हो गए। जब जांच शुरू हुई तो सर्दी के मौसम में चेहरा ढके युवती और अधेड़ की शिनाख्त मुश्किल थी। इसके बाद पुलिस टीम ने 31 दिसंबर की रात ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों की सूची निकलवाई। जो मोबाइल नंबर ट्रेस हुए उन पर कॉल किया गया, इसी दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस का नंबर पूछताछ होने के बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिससे उस पर शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और गोरखपुर के सर्कुलेटिंग एरिया से उसे गिरफ्तार कर लिया।