6 जनवरी 2026

मंगलवार

प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाने वाला अधेड़ गिरफ्तार…बेधड़क बाइक पर युवती को बिठा कर निकला था बाहर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेधड़क बाइक दौड़ाते व्यक्ति का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल के होश उड़ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 06, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गिरफ्तार आरोपी

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाने वाले व्यक्ति को जीआरपी और RPF ने संयुक्त कारवाई करते हुए सोमवार की देर शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस ने उसकी बाइक सीज कर दी है।

31 दिसंबर की रात प्लेटफॉर्म पर दौड़ाया था बाइक

बता दें कि यह मामला 31 दिसंबर की रात का है, जब प्लेटफार्म नंबर 5–6 पर आरोपी राकेश कुमार ने अपनी बाइक लेकर पहुंच गया था। थोड़ी देर में अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर आई। इसी ट्रेन से उतरी एक युवती को लेकर वह व्यक्ति अपनी बाइक से जाते हुए दिखाई दिया। प्लेटफार्म पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो वायरल हुआ।

प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे मोबाइल नंबर हुए ट्रेस

वीडियो वायरल होते ही सुरक्षाकर्मी भी हैरान हो गए। जब जांच शुरू हुई तो सर्दी के मौसम में चेहरा ढके युवती और अधेड़ की शिनाख्त मुश्किल थी। इसके बाद पुलिस टीम ने 31 दिसंबर की रात ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों की सूची निकलवाई। जो मोबाइल नंबर ट्रेस हुए उन पर कॉल किया गया, इसी दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस का नंबर पूछताछ होने के बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिससे उस पर शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और गोरखपुर के सर्कुलेटिंग एरिया से उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने स्वीकारा प्लेटफॉर्म पर बाइक ले जाने की बात

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राकेश कुमार है, जिसकी उम्र 56 साल बताई गई है। वह कुशीनगर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी बाइक, जिसका नंबर UP 57 AT 3249 है, को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ के दौरान राकेश कुमार ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बाइक प्लेटफार्म पर लेकर आया था , आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Published on:

06 Jan 2026 01:59 pm

गोरखपुर / प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाने वाला अधेड़ गिरफ्तार…बेधड़क बाइक पर युवती को बिठा कर निकला था बाहर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

