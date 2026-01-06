6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बागपत

आज मेरा लाल बहादुर रम पिएगा, कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने वाला गिरफ्तार

Forcing dog to drink alcohol: बागपत में जबरदस्ती कुत्ते को शराब पिलाई जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान कुत्ता चिल्ला भी रहा है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। ‌

less than 1 minute read
Google source verification

बागपत

image

Narendra Awasthi

Jan 06, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- बागपत पुलिस)

फोटो सोर्स- बागपत पुलिस

Forcing dog to drink alcohol बागपत में कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने का मामला सामने आया है। यही नहीं, युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसका वीडियो भी बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की तलाश की। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला रमाला थाना क्षेत्र का है।

रमाला थाना क्षेत्र का मामला

उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक युवक कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिला रहा है।‌ वीडियो में वह बता रहा है कि "मेरा लाल बहादुर आज रम पिएगा।" इस दौरान वह जबरदस्ती शराब पिला रहा है जबकि कुत्ता भौंक रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ बल्लभ पुत्र जयपाल सिंह निवासी किरठल थाना रमाला बागपत को गिरफ्तार किया गया है। जिसके खिलाफ धारा 3/11(1)(ग) पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार, उप निरीक्षक यूवनीस कुमार, हेड कांस्टेबल कमल किशोर शामिल थे। इस संबंध में बागपत पुलिस ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बेजुबानों के साथ क्रूरता ना करे। यदि ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / आज मेरा लाल बहादुर रम पिएगा, कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने वाला गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सुनो जी, वो मेरे साथ… पत्नी के गिड़गिड़ाने पर पति बोला- देवर है करने दो…

बागपत में महिला उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला
बागपत

हाईवे पर 4 घंटे तक बुजुर्ग के शव कौ रौंदते रहे वाहन, खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे टहलने

बागपत

बागपत खाप पंचायत का फरमान, किशोरों के स्मार्टफोन पर बैन, लड़के-लड़कियों के हाफ पैंट पहनने पर रोक

Baghpat Khap Panchayat
यूपी न्यूज

शादी में फालतू खर्चों और लड़कों के स्मार्टफोन, हाफ-पैंट पहनने पर रोक; खाप पंचायत का बड़ा फैसला

ban on frivolous wedding expenses and boys wearing smartphones and half pants khap panchayat big decision
बागपत

बचाओ…बचाओ…मुझे छोड़ दो…गिड़गिड़ाती रही पत्नी, हथौड़ा चलता रहा पति, 5 मिनट बाद थम गई चीखें

Baghpat, up news, hindi news, breaking news, murder, hatya, sangeeta murder case, sangeeta kept screaming, husband ramanlal kept hitting with hammer, severed finger lying on the floor, Baghpat News in Hindi, Latest Baghpat News in Hindi, Baghpat Hindi Samachar
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.