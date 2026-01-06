आज मेरा लाल बहादुर रम पिएगा, कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने वाला गिरफ्तार

रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ बल्लभ पुत्र जयपाल सिंह निवासी किरठल थाना रमाला बागपत को गिरफ्तार किया गया है। जिसके खिलाफ धारा 3/11(1)(ग) पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार, उप निरीक्षक यूवनीस कुमार, हेड कांस्टेबल कमल किशोर शामिल थे। इस संबंध में बागपत पुलिस ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बेजुबानों के साथ क्रूरता ना करे। यदि ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।