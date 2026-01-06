आज मेरा लाल बहादुर रम पिएगा, कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने वाला गिरफ्तार

फोटो सोर्स- बागपत पुलिस
Forcing dog to drink alcohol बागपत में कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिलाने का मामला सामने आया है। यही नहीं, युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसका वीडियो भी बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की तलाश की। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला रमाला थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक युवक कुत्ते को जबरदस्ती शराब पिला रहा है। वीडियो में वह बता रहा है कि "मेरा लाल बहादुर आज रम पिएगा।" इस दौरान वह जबरदस्ती शराब पिला रहा है जबकि कुत्ता भौंक रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की।
रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ बल्लभ पुत्र जयपाल सिंह निवासी किरठल थाना रमाला बागपत को गिरफ्तार किया गया है। जिसके खिलाफ धारा 3/11(1)(ग) पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार, उप निरीक्षक यूवनीस कुमार, हेड कांस्टेबल कमल किशोर शामिल थे। इस संबंध में बागपत पुलिस ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बेजुबानों के साथ क्रूरता ना करे। यदि ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बागपत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग