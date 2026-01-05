गोरखपुर में हत्या कर फरार हुआ दुबई, आठ साल बाद पुलिस को मिली सफलता…50 हजार का इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार

हत्या की यह वारदात सितंबर 2017 की है। उधम यादव(24) के मोबाइल पर रात लगभग़ 9.30 पर फोन आया। इसके बाद उधम घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। पिता रामलाल यादव ने यशवंत उर्फ सोनू सिंह, संटू राय, अंकित राय उर्फ गोलू, छोटू खान और नरसिंह चौहान पर अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताई। पुलिस ने पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरु की थी। लेकिन उसका पता नहीं चला, कुछ दिन बाद उधम यादव का शव जानीपुर के पास बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।