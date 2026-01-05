5 जनवरी 2026,

सोमवार

गोरखपुर

गोरखपुर में हत्या कर फरार हुआ दुबई, आठ साल बाद पुलिस को मिली सफलता…50 हजार का इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार

गोरखपुर जिले की गगहा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी की टीम ने आठ साल से हत्या कर फरार हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

2 min read
गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 05, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP साउथ दिनेश पुरी

गगहा पुलिस ने सोमवार को आठ साल से हत्या कर फरार चल रहे 50 हजार के इनामी प्रदुम्न गौंड को गिरफ्तार कर लिया।प्रद्युम्न ने साथियों संग पाल्हीपार के उधम यादव का अपहरण किया और चाकू से गोंदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जानीपुर के पास से शव बरामद किया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित को नयायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

आठ साल से हत्या कर फरार था प्रद्युम्न

हत्या की यह वारदात सितंबर 2017 की है। उधम यादव(24) के मोबाइल पर रात लगभग़ 9.30 पर फोन आया। इसके बाद उधम घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। पिता रामलाल यादव ने यशवंत उर्फ सोनू सिंह, संटू राय, अंकित राय उर्फ गोलू, छोटू खान और नरसिंह चौहान पर अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताई। पुलिस ने पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरु की थी। लेकिन उसका पता नहीं चला, कुछ दिन बाद उधम यादव का शव जानीपुर के पास बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।

विवेचना में सामने आया प्रद्युम्न गौड़ का नाम

सोमवार को घटना का पर्दाफाश करते हुए SP साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि कुछ दिनों बाद गगहा पुलिस ने नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ की और जेल भेजा गया। बाद में पुलिस की विवेचना में सामने आया कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपित गोला थाना के परसिया गांव निवासी प्रदुम्न गौड़ है।

हत्या को अंजाम देकर फरार हुआ दुबई

पुरानी रंजिश में उसने ही वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। इसके बाद पुलिस प्रदुम्न की तलाश शुरू की। लेकिन, जानकारी होने के बाद प्रदुम्न गांव छोड़कर दुबई फरार हो गया। उसके स्वजन भी घर से फरार हो गए। कुछ महीने बाद आरोपित प्रदुम्न परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया और खुद स्थान बदलता रहा। कोर्ट के आदेश पर उसके घर की कुर्की भी 2023 में कर दी गई थी।

गिरफ्तारी में लगी टीम को मिला मोबाइल नंबर

पुलिस हत्यारोपी की गिरफ्तारी में लगी थी इसी बीच कुछ दिन पहले पुलिस को उसका एक मोबाइल नंबर मिला। इसके बाद लगातार उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि परसादीपुर मिश्रौली स्थित एक बगीचे में वह पहुंचा है। थाना प्रभारी गगहा अंजुल चतुर्वेदी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपित को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद प्रदुम्न को जेल भेज दिया गया।

Published on:

05 Jan 2026 11:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में हत्या कर फरार हुआ दुबई, आठ साल बाद पुलिस को मिली सफलता…50 हजार का इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार

