PCS अधिकारी को उनके ही कमरे में बंद कर सरकारी और निजी कार को किया आग के हवाले

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
कुशीनगर जिले में गुरुवार रात सनसनीखेज घटना सामने आई। कुछ अज्ञात युवकों ने नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के बीडीओ और पीसीएस अधिकारी रामखेलावन राम को उनके किराए के मकान में बाहर से बंद कर दिया और उनकी दो कारों में आग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कुशीनगर जिले में गुरुवार देर रात कुटवा गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब खड़ी दो गाड़ियों में अचानक आग की तेज लपटें उठने लगीं। ये दोनों वाहन नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) रामखेलावन राम के थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले उनके मकान का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ताकि वे बाहर न निकल सकें, और फिर सरकारी बोलेरो तथा उनकी निजी वैगन-आर कार में आग लगा दी।
खंड विकास अधिकारी रामखेलावन राम ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि वे गुरुवार को जिला मुख्यालय से बैठक कर लौटे थे। रात करीब 10 बजे सो गए थे। आधी रात के करीब उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। जब वे नीचे जाने लगे तो देखा कि दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। इसके बाद वे छत पर पहुंचे। जहां से उन्होंने देखा कि दोनों कारें आग की चपेट में थीं। उन्होंने छत से ही शोर मचाकर लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी।
आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए। करीब 45 मिनट की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक दोनों वाहन बुरी तरह जल चुके थे। सूचना मिलते ही नेबुआ नौरंगिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस के अनुसार घटनास्थल से पेट्रोल से भरी दो प्लास्टिक की बोतलें मिली हैं। जिससे आगजनी की आशंका मजबूत हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पेट्रोल पंपों पर भी पूछताछ की जा रही है।
