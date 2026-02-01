PCS अधिकारी को उनके ही कमरे में बंद कर सरकारी और निजी कार को किया आग के हवाले

खंड विकास अधिकारी रामखेलावन राम ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि वे गुरुवार को जिला मुख्यालय से बैठक कर लौटे थे। रात करीब 10 बजे सो गए थे। आधी रात के करीब उन्हें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। जब वे नीचे जाने लगे तो देखा कि दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। इसके बाद वे छत पर पहुंचे। जहां से उन्होंने देखा कि दोनों कारें आग की चपेट में थीं। उन्होंने छत से ही शोर मचाकर लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी।