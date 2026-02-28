खुलेआम पिस्टल से फायर करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस की हनक को चुनौती…फैली सनसनी

बता दें कि गोरखपुर के ADG जोन रह चुके अखिल कुमार ने अपने कार्यकाल में जोन में "ऑपरेशन तमंचा" शुरू किए थे। इसमें पुलिस को काफी कामयाबी मिली थी और भारी मात्रा में अवैध असलहे भी बरामद हुए थे। उनके ट्रांसफर होने के बाद यह अभियान भी कुंद होता गया और हथियारों से कई वारदात भी सामने आ रहे हैं।