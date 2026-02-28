28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

कुशीनगर

खुलेआम पिस्टल से फायर करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस की हनक को चुनौती…फैली सनसनी

कुशीनगर से वायरल हो रहे एक वीडियो ने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस वीडियो में खुलेआम पिस्टल से फायरिंग करते नजर आ रहा है, वहीं दूसरे वीडियो में पिस्टल लेकर डांस करते नज आ रहा है

कुशीनगर

image

anoop shukla

Feb 28, 2026

Up news, kushinagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पिस्टल लेकर डांस करता युवक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधमुक्त प्रदेश का दावा फिलहाल कुशीनगर में वायरल हो रहा एक वीडियो चुनौती दे रहा है। बता दें कि जिले के कसया थाना क्षेत्र के गोपालगढ़ गांव से एक युवक के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

एक में फायर करते दूसरे में डांस करते दिख रहा है युवक

पहले वीडियो में युवक खुलेआम पिस्टल से हवाई फायरिंग करता दिख रहा है। दूसरे वीडियो में वह पिस्टल को कॉक कर हाथ में लेकर डांस कर रहा है। इस दौरान उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं, यह वीडियो देखने में लग रहा है कि यह किसी कमरे के अंदर का है।

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। SO कसया अभिनव मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

शुरुआती जांच में लग रहा है कि यह वीडियो ठंड का है। जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल वीडियो, असलहे की वैधता की जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

"ऑपरेशन तमंचा" हुआ हवा हवाई

बता दें कि गोरखपुर के ADG जोन रह चुके अखिल कुमार ने अपने कार्यकाल में जोन में "ऑपरेशन तमंचा" शुरू किए थे। इसमें पुलिस को काफी कामयाबी मिली थी और भारी मात्रा में अवैध असलहे भी बरामद हुए थे। उनके ट्रांसफर होने के बाद यह अभियान भी कुंद होता गया और हथियारों से कई वारदात भी सामने आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

28 Feb 2026 01:34 pm

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

