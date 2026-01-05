यूपी के इस जिले में पूरी क्राइम ब्रांच की टीम भंग, SP की इस कारवाई के बाद महकमे में खलबली

जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन क्राइम ब्रांच की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिले के चर्चित केस जिसमें मुंबई के रहने वाले केमिकल फैक्ट्री मालिक की हत्या कर शव महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में डाल दिया गया था। इसके पर्दाफाश को क्राइम ब्रांच टीम भी लगाई गई थी। इसके अलावा सलेमपुर में हाल ही में बाइक सवार दो युवकों को पशु तस्करों ने रौंद दिया। जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। पशु तस्कर गिरोह के सरगना व फरार चल रहे अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन टीम खुलासे में फिसड्डी रही।