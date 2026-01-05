5 जनवरी 2026,

सोमवार

देवरिया

यूपी के इस जिले में पूरी क्राइम ब्रांच की टीम भंग, SP की इस कारवाई के बाद महकमे में खलबली

SP देवरिया संजीव सुमन ने कड़ी कारवाई करते हुए प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एक इंस्पेक्टर सहित कुल 84 पुलिसकर्मियों का तबादला भी किया गया है।

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 05, 2026

Up news, Deoria police

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP देवरिया

देवरिया में पुलिस अधीक्षक SP ने बड़ी कारवाई करते हुए जिले की पूरी क्राइम ब्रांच को ही भंग कर दिया है। इस कारवाई के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, समाचार लिखे जाने तक अभी नई क्राइम ब्रांच की टीम गठित नहीं हुई है।

पांच माह से पुलिस अधीक्षक कर रहे थे क्राइम ब्रांच की मॉनिटरिंग

जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन क्राइम ब्रांच की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जिले के चर्चित केस जिसमें मुंबई के रहने वाले केमिकल फैक्ट्री मालिक की हत्या कर शव महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में डाल दिया गया था। इसके पर्दाफाश को क्राइम ब्रांच टीम भी लगाई गई थी। इसके अलावा सलेमपुर में हाल ही में बाइक सवार दो युवकों को पशु तस्करों ने रौंद दिया। जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। पशु तस्कर गिरोह के सरगना व फरार चल रहे अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को इसकी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन टीम खुलासे में फिसड्डी रही।

कई केस के खुलासे में क्राइम ब्रांच साबित हुई फिसड्डी

इसके बाद नाराज पुलिस अधीक्षक ने एसओजी प्रथम के प्रभारी दीपक कुमार, उप निरीक्षक विनय सिंह, दीवान अखिलेश दुबे, शशिकांत राय, सुभाष सिंह, सिपाही बिंदेश्वर यादव, अरविंद कुशवाहा, ईश्वर चंद यादव को रविवार की रात लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि अभी नई क्राइम ब्रांच का गठन नहीं किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्राइम ब्रांच का गठन स्पेशल केस में लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इधर कुछ महीने से इनका आउटपुट जीरो ही रह रहा है। इसलिए क्राइम ब्रांच में तैनात प्रभारी, समेत सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

