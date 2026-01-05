UP: जल्द हो सकता है मंत्रीमंडल का विस्तार? PM मोदी और CM योगी की मुलाकात; दिल्ली में ही दोनों डिप्टी सीएम

PM नरेंद्र मोदी और CM योगी की मुलाकात। फोटो सोर्स-X (@PMOIndia )
Update On Cabinet Expansion In UP: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के CM योगी ने उन्हें राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की।
नए साल पर CM योगी और PM मोदी के बीच पहली मुलाकात करीब एक घंटे की रही। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात के दौरान PM मोदी से CM योगी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की है। हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। BJP सूत्रों के मुताबिक, CM योगी की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट है।
वहीं, CM योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
दोनों डिप्टी CM भी दिल्ली दौरे पर
उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''आज नई दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंटकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।''
बताया जा रहा है कि CM योगी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं।
इससे पहले CM योगी ने कल्याण सिंह को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम रामभक्त, 'पद्म विभूषण' श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धेय 'बाबूजी' का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के 'कल्याण' से जोड़कर निरंतर सार्थक किया। उनकी पावन स्मृतियों को नमन।''
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग