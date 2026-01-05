5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP: जल्द हो सकता है मंत्रीमंडल का विस्तार? PM मोदी और CM योगी की मुलाकात; दिल्ली में ही दोनों डिप्टी सीएम

Update On Cabinet Expansion In UP: PM नरेंद्र मोदी और CM योगी की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 05, 2026

discussions regarding cabinet expansion intensify in up after cm yogi meeting with pm narendra modi

PM नरेंद्र मोदी और CM योगी की मुलाकात। फोटो सोर्स-X (@PMOIndia )

Update On Cabinet Expansion In UP: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के CM योगी ने उन्हें राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की।

UP: मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें तेज

नए साल पर CM योगी और PM मोदी के बीच पहली मुलाकात करीब एक घंटे की रही। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात के दौरान PM मोदी से CM योगी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की है। हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। BJP सूत्रों के मुताबिक, CM योगी की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट है।

CM योगी ने X पर किया पोस्ट

वहीं, CM योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

दोनों डिप्टी CM भी दिल्ली दौरे पर

उन्होंने PM मोदी से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''आज नई दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंटकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।''

दोनों डिप्टी CM भी दिल्ली दौरे पर

बताया जा रहा है कि CM योगी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं।

CM योगी ने कल्याण सिंह को किया नमन

इससे पहले CM योगी ने कल्याण सिंह को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम रामभक्त, 'पद्म विभूषण' श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धेय 'बाबूजी' का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के 'कल्याण' से जोड़कर निरंतर सार्थक किया। उनकी पावन स्मृतियों को नमन।''

ये भी पढ़ें

16 साल के दलित लड़के को नंगा कर के बेरहमी से पीटा; 15 जनवरी तक जान से मारने की धमकी; केस में क्या है अपडेट?
बरेली
16 year old dalit boy brutally beaten case update fIR against 5 accused bareilly crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

political

political news

politics

UP Politics

uttar pradesh news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP: जल्द हो सकता है मंत्रीमंडल का विस्तार? PM मोदी और CM योगी की मुलाकात; दिल्ली में ही दोनों डिप्टी सीएम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘GST अधिकारी के घर से करोड़ों मिलते हैं और सरकार…’, BJP समर्थकों से अखिलेश यादव की बड़ी अपील

akhilesh yadav targeted bjp made big statement regarding abhyudaya yojana
लखनऊ

22 लोगों की एक-एक कर गिरती गई लाशें, गिड़गिड़ाने पर भी नहीं बची जान, कैसे एक महिला बनी खौफ का नाम

अपमान से संसद तक, फूलन देवी की पूरी कहानी
लखनऊ

क्या ओवैसी भारत को आतंकी देश बनाना चाहते हैं? दिनेश शर्मा बोले- कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि…’

dinesh sharma targets congress makes big statement about aimim chief asaduddin owaisi
लखनऊ

1998 की वह रात जब 4 घंटे में गिर गई कल्याण सिंह सरकार, फ्लोर टेस्ट से राज्यपाल ने किया इनकार!

कैसे चार घंटे में गिर गई कल्याण सिंह सरकार?
लखनऊ

‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई व्यवस्था नहीं… ऑनलाइन धोखाधड़ी पर CM योगी ने जनता को किया अलर्ट

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.