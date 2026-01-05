UP: जल्द हो सकता है मंत्रीमंडल का विस्तार? PM मोदी और CM योगी की मुलाकात; दिल्ली में ही दोनों डिप्टी सीएम

इससे पहले CM योगी ने कल्याण सिंह को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम रामभक्त, 'पद्म विभूषण' श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धेय 'बाबूजी' का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के 'कल्याण' से जोड़कर निरंतर सार्थक किया। उनकी पावन स्मृतियों को नमन।''