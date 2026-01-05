16 साल के दलित लड़के को नंगा कर के बेरहमी से पीटा; 15 जनवरी तक जान से मारने की धमकी; केस में क्या है अपडेट?

शिकायत के मुताबिक, घटना के दौरान किशोर किसी तरह आरोपियों से भागने में सफल रहा। जिससे उसकी जान बच सकी। घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले किशोर और आरोपियों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के बाद आरोपियों ने किशोर को 15 जनवरी तक जान से मारने की धमकी दी थी।