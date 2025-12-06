सोशल मीडिया पर दोस्ती का खौफ़नाक अंजाम: अश्लील वीडियो से युवती को ब्लैकमेल कर जबरन की शादी, फिर हुआ ये…

बरेली। सोशल मीडिया की दोस्ती युवती के लिए मुसीबत बन गई। प्रेमनगर की रहने वाली एक युवती ने अभय वर्मा नाम के युवक और उसके साथियों पर ब्लैकमेल, धमकी, जबरन शादी और लूट का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता सीधे कैंट थाने पहुंची और पूरी कहानी सुनाई तो पुलिस भी दंग रह गई।
पीड़िता के अनुसार, कुछ महीने पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर अभय वर्मा से हुई। बातचीत का फायदा उठाते हुए अभय ने वीडियो कॉल पर उसकी अश्लील क्लिप बना ली। जब युवती ने वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो आरोपी ने 10 नवंबर को मिलने के बहाने बुलाकर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर शादी का झांसा दिया और इसके बाद असली खेल शुरू हुआ।
आरोप है कि अभय अपने दो साथियों माधुरी कुमारी, जितन कुमार सिंह और मामा नितिन कुमार के साथ युवती को बहला-फुसलाकर एक वकील के ऑफिस ले गया। वहां दबाव बनाकर एक आर्य समाज विवाह प्रमाणपत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। इसी दौरान आरोपियों ने युवती की 10वीं-12वीं की मार्कशीट, दो सोने के कंगन और 9 हजार रुपये भी हड़प लिए। पीड़िता का कहना है कि सभी ने मिलकर उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कराई, ताकि बाद में धमकाने में आसानी रहे। अभय लगातार आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा।
हद तो तब हो गई जब 27 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे अभय शराब के नशे में युवती के घर पहुंच गया। गाली-गलौज, हंगामा और जान से मारने की धमकी देते हुए बोला मेरे साथ चल, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। परिवार में दहशत फैल गई। आखिरकार परेशान होकर युवती प्रेमनगर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
