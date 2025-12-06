सोशल मीडिया पर दोस्ती का खौफ़नाक अंजाम: अश्लील वीडियो से युवती को ब्लैकमेल कर जबरन की शादी, फिर हुआ ये…

आरोप है कि अभय अपने दो साथियों माधुरी कुमारी, जितन कुमार सिंह और मामा नितिन कुमार के साथ युवती को बहला-फुसलाकर एक वकील के ऑफिस ले गया। वहां दबाव बनाकर एक आर्य समाज विवाह प्रमाणपत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। इसी दौरान आरोपियों ने युवती की 10वीं-12वीं की मार्कशीट, दो सोने के कंगन और 9 हजार रुपये भी हड़प लिए। पीड़िता का कहना है कि सभी ने मिलकर उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कराई, ताकि बाद में धमकाने में आसानी रहे। अभय लगातार आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा।