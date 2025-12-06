यूपी में भाजपा विधायक समेत 6 पर महिला से मारपीट, अश्लील हरकत का आरोप…मुकदमा दर्ज

जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे जब वह घर पर अकेली थीं, तभी पड़ोस के कुछ लोग उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए। पीड़िता के अनुसार, घटना के समय घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उनके पांच वर्षीय मासूम बेटे का गला दबाकर मारने की कोशिश की।