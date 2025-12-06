6 दिसंबर 2025,

देवरिया

यूपी में भाजपा विधायक समेत 6 पर महिला से मारपीट, अश्लील हरकत का आरोप…मुकदमा दर्ज

देवरिया में भाजपा विधायक समेत छह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरा मामला महिला से मारपीट और अश्लील हरकत से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू का दी है।

देवरिया

Dec 06, 2025

देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली में एक महिला ने पड़ोसियों पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश तिवारी समेत छह लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी।

घर में घुसकर अकेली महिला के साथ मारपीट, अश्लील हरकत का आरोप

जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे जब वह घर पर अकेली थीं, तभी पड़ोस के कुछ लोग उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, अश्लील हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए। पीड़िता के अनुसार, घटना के समय घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उनके पांच वर्षीय मासूम बेटे का गला दबाकर मारने की कोशिश की।

भाजपा विधायक समेत छह पर मुकदमा दर्ज

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि यह पूरा विवाद भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश तिवारी के कहने पर किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना का वीडियो उसके पास मौजूद है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी, राकेश कोहार पुत्र स्व. महंत कोहार, अमिता कोहार, अनुष्का कोहार, उषा मल्ल पत्नी मुक्तार मल्ल और प्रेमलता पत्नी वकील मल्ल के विरुद्ध छेड़खानी, मारपीट, बलवा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

