देवरिया

देवरिया में बड़ा हादसा…ओवरटेक करने के दौरान खाई में गिरी बस, मची अफरा तफरी

देवरिया जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां अनुबंधित रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई, जिससे दर्जनों यात्री चोटिल हो गए।

less than 1 minute read
देवरिया

image

anoop shukla

Nov 30, 2025

Up news, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त

देवरिया में रविवार को बड़ा हादसा होने से बच गया, यहां रुद्रपुर थाना क्षेत्र में पीतल माझा के पास एक सड़क हादसा हो गया। देवरिया के गौरीबाजार से अनुबंधित होकर बनारस जा रही एक सरकारी बस पिकअप वाहन को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार से हड़कंप मच गया।ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। एम्बुलेंस टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही दस एम्बुलेंस पहुंची, घायल पहुंचे अस्पताल

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और घायलों को बस से निकालने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और लगभग 10 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजीं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर भेजा गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।घायलों में पूर्ति निवासी देवरिया, समृद्धि बरनवाल, दिवाकर पांडे निवासी उसरी खुर्द, सुरेश राजभर निवासी उसरी खुर्द मंजू निवासी उसरी, उर्मिला निवासी उसरी खुर्द, कुंती, मानवी निवासी उसरी खुर्द, प्रमिला, गीता, उत्तम, अर्चना, संजू और अमित निवासी विक्रमपुर बासपार, सदर कोतवाली शामिल हैं। दुर्घटना में बस बुरी तरह डैमेज हो गई है।

Published on:

30 Nov 2025 04:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में बड़ा हादसा…ओवरटेक करने के दौरान खाई में गिरी बस, मची अफरा तफरी

देवरिया

उत्तर प्रदेश

