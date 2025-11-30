Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

SIR अभियान में पता बदलने वाले और नए मतदाता 9 दिसंबर के बाद ही घोषणा पत्र सहित कर सकेंगे हैं आवेदन

Voter List Revision Alert: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पता बदलने वाले और नए मतदाता बनने वाले नागरिकों को अब 9 दिसंबर के बाद फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र देना होगा। निर्वाचन विभाग ने सभी चरणों की स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 30, 2025

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में प्रक्रिया शुरू, 9 दिसंबर के बाद होगा संशोधन (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में प्रक्रिया शुरू, 9 दिसंबर के बाद होगा संशोधन (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

SIR Campaign: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान में मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन मतदाताओं ने अपना पता बदला है या जो पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं, उन्हें अब संशोधन के लिए नौ दिसंबर तक इंतजार करना होगा। यह वह अवधि है जब वोटर लिस्ट ‘लॉक’ रहती है और किसी तरह का संशोधन, विलोपन या नया नाम जोड़ने की अनुमति नहीं होती। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम 27 अक्टूबर, 2024 को जिस स्थान पर था, उसी आधार पर गणना प्रपत्र भरा जाएगा। यानी वर्तमान स्थिति के स्थानांतरण, नए पते या नए मतदाता बनने की पूरी प्रक्रिया अब आलेख प्रकाशन 9 दिसंबर के बाद ही संभव होगी।

फॉर्म-8 और फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य

एडीईओ ने बताया कि पता बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म-8 भरना होगा। इस बार खास बात यह है कि फॉर्म-8 के साथ एक घोषणा पत्र (Declaration) संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी तरह, जो युवा इस वर्ष 18 वर्ष के हो चुके हैं और पहली बार वोटर बनने के पात्र हैं, उन्हें फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र लगाना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दिया गया पता और व्यक्तिगत जानकारी सही है तथा आवेदक उसी क्षेत्र का वास्तविक निवासी है।

समस्त आवेदन 9 दिसंबर के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे

एक स्थानीय ERO (Electoral Registration Officer) के अनुसार, जो लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए पोर्टल अभी खुला हुआ है, लेकिन वोटर लिस्ट लॉक होने के कारण आवेदन पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही 9 दिसंबर के बाद लिस्ट खुलेगी, सभी ऑनलाइन फॉर्म का क्रमवार सत्यापन शुरू हो जाएगा।

पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं, ऐसे भरें गणना प्रपत्र

  • मतदाता गणना प्रपत्र (Enumeration Sheet) भरने के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
  • यदि मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद नहीं है, तो प्रपत्र के ऊपरी हिस्से में अपना विवरण भरना होगा।
  • यदि नाम पहले से सूची में है, तो उसकी जानकारी प्रपत्र के नीचे वाले हिस्से में, बाईं ओर क्रम संख्या सहित दर्ज की जाएगी।
  • इस बार निर्वाचन आयोग विशेष रूप से यह सुनिश्चित कर रहा है कि पुरानी और नई दोनों सूचियों में क्रॉस-चेकिंग की प्रक्रिया सही तरीके से की जाए, ताकि किसी भी मतदाता के दोहरे पंजीकरण या गलत पते की संभावना समाप्त हो जाए।

लखनऊ में  SIR अभियान को गति देने के लिए भाजपा सक्रिय

  • लखनऊ में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को तेज गति देने के लिए भाजपा संगठन ने भी अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है।
  • शनिवार को आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रणनीति बनाई।

बैठक में यह तय किया गया कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद भाजपा कार्यकर्ता कम से कम 25 घरों में संपर्क अभियान चलाएंगे और मतदाता गणना प्रपत्र भरवा कर जमा कराएँगे। "कुंडी खटकाओ अभियान" के तहत महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने शनिवार को पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर नागरिकों से संपर्क किया और एसआईआर से जुड़े फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया।

इसी तरह,एमएलसी मुकेश शर्मा ने उत्तर मंडल में,विधायक डॉ. नीरज बोरा ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मंडल चार में, विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव ने पूर्वी विधानसभा के विभिन्न मोहल्लों में लोगों से मुलाकात कर फॉर्म-6 और फॉर्म-8 भरने की अपील की। दलगत राजनीतिक सक्रियता से अभियान को अधिक जागरूकता मिलने की संभावना जताई जा रही है।

ऑनलाइन प्रक्रिया जारी, लेकिन लिस्ट लॉक

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण के दौरान कुछ समय के लिए वोटर लिस्ट लॉक की जाती है। इस दौरान

  • नई प्रविष्टियाँ
  • सुधार
  • शिफ्टिंग

विलोपन इन सभी को रोक दिया जाता है। हालांकि, पोर्टल तकनीकी रूप से खुला रहता है ताकि लोग आवेदन कर सकें और जैसे ही लिस्ट अनलॉक हो, उनका सत्यापन प्रारंभ किया जा सके। ERO कार्यालयों का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहती है, क्योंकि एक ही समय में दो स्तरों पर बदलाव से सूची के गलत होने की संभावना बढ़ सकती है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और संपर्क केंद्र

मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले भर में कई कार्यालयों और संस्थानों में संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। नागरिक इन नंबरों पर कॉल करके फॉर्म भरने, पात्रता, पता बदलने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और सत्यापन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण संपर्क नंबर:

  • तहसील कार्यालय मलिहाबाद – 0521-2211038
  • होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैनीमैन – 0522-2727919
  • गोल मार्केट, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड – 0522-7960851
  • आईटीआई अलीगंज – 0522-2339875
  • विकास भवन इंदिरा नगर – 0522-2355617
  • कार्यालय जिला पंचायत कैसरबाग – 0522-2629876
  • कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन – 0522-2979743
  • तहसील कार्यालय मोहनलालगंज – 0522-2979743

इन केंद्रों पर तैनात कर्मचारी नागरिकों को फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज़ जमा कराने तक संपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।

 SIR अभियान क्यों महत्वपूर्ण है

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों में--

  • कोई मतदाता छूटे नहीं
  • किसी मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम सूची में न रहे
  • गलत पते पर पंजीकरण रोका जाए
  • नए युवा मतदाता समय से वोटर बन सकें
  • इसी प्रक्रिया से मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ती है और स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव की नींव मजबूत होती है।

