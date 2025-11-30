SIR अभियान में पता बदलने वाले और नए मतदाता 9 दिसंबर के बाद ही घोषणा पत्र सहित कर सकेंगे हैं आवेदन

SIR Campaign: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान में मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन मतदाताओं ने अपना पता बदला है या जो पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं, उन्हें अब संशोधन के लिए नौ दिसंबर तक इंतजार करना होगा। यह वह अवधि है जब वोटर लिस्ट ‘लॉक’ रहती है और किसी तरह का संशोधन, विलोपन या नया नाम जोड़ने की अनुमति नहीं होती। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम 27 अक्टूबर, 2024 को जिस स्थान पर था, उसी आधार पर गणना प्रपत्र भरा जाएगा। यानी वर्तमान स्थिति के स्थानांतरण, नए पते या नए मतदाता बनने की पूरी प्रक्रिया अब आलेख प्रकाशन 9 दिसंबर के बाद ही संभव होगी।