LDA का मेगा लोन मेला: एक ही छत के नीचे मिलेगी त्वरित बैंक सहायता और आसान गृह ऋण सुविधा

Mega Loan Mela (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp News Group)
LDA to Organize Mega Loan Fair: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने आम नागरिकों के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया को और सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आगामी 1 दिसम्बर 2025 को विशेष ‘लोन मेला’ आयोजित करने की घोषणा की है। यह आयोजन एलडीए मुख्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि एक ही स्थान पर उपस्थित रहेंगे। इस मेले का उद्देश्य उन लाभार्थियों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो एलडीए की चल रही या प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवास क्रय करना चाहते हैं।
लोन मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि एक ही छत के नीचे सभी प्रमुख राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक मौजूद रहेंगे। लोगों को अलग-अलग शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एलडीए अधिकारियों के अनुसार, इस बार लोन मेला विशेष रूप से उन आवेदकों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जा रहा है जिन्हें ऋण प्राप्त करने में दस्तावेजों की जटिलता, लंबी प्रक्रिया या विभिन्न बैंकों के चक्कर लगाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मेले के माध्यम से लोगों का समय भी बचेगा और उन्हें बैंकिंग सेवाएँ सहजता से उपलब्ध होंगी।
एलडीए द्वारा मेले में ही NOC जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो अब तक कई आवेदकों के लिए बड़ी समस्या बनी रहती थी। लोन मेले में दस्तावेजों की जांच, सत्यापन से लेकर बैंक प्रतिनिधियों द्वारा अंतिम स्वीकृति तक लगभग सभी प्रक्रियाएं मौके पर ही पूरी कराई जाएँगी। सभी आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं, जैसे-
एलडीए के अनुसार लोन मेले में बैंक प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। कई बैंक विशेष ऑफर्स भी देंगे जैसे,
एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बाजार में बदलते ब्याज दरों के कारण ग्राहकों के पास सही बैंक चुनने के अवसर सीमित हो जाते हैं, लेकिन इस आयोजन में सभी बैंक एक साथ मौजूद होंगे, जिससे लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित विकल्प का चयन कर सकेंगे।
एलडीए अधिकारियों ने बताया कि इस मेले में केवल नए आवेदक ही नहीं, बल्कि वे लोग भी लोन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जिनका आवास स्वीकृत हो चुका है लेकिन वे बैंक लोन की प्रक्रिया में अटके हुए हैं।
एलडीए ने आवास खरीदने के इच्छुक नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएँ। संगठन के अनुसार यह मेले न केवल लोगों की समस्या को कम करेंगे, बल्कि घर खरीदने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाएँगे। एलडीए सचिव ने बताया कि यह लोन मेला आम जनता को सुविधाजनक और पारदर्शी ऋण प्रक्रिया से जोड़ने की हमारी पहल है। इससे आवास योजना की गति भी तेज होगी और लाभार्थियों का विश्वास भी बढ़ेगा।
