LDA का मेगा लोन मेला: एक ही छत के नीचे मिलेगी त्वरित बैंक सहायता और आसान गृह ऋण सुविधा

LDA to Organize Mega Loan Fair: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने आम नागरिकों के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया को और सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आगामी 1 दिसम्बर 2025 को विशेष ‘लोन मेला’ आयोजित करने की घोषणा की है। यह आयोजन एलडीए मुख्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि एक ही स्थान पर उपस्थित रहेंगे। इस मेले का उद्देश्य उन लाभार्थियों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो एलडीए की चल रही या प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आवास क्रय करना चाहते हैं।