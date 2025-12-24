रागिनी ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मांगा ‘स्पेशल चश्मा, कानपुर का नाम सुनते ही भड़के महाना, बोले– मेरे जिले का नाम मत लिया कीजिए

सपा विधायक रागिनी सोनकर ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ऊर्जा मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री दावा करते हैं कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रागिनी सोनकर ने तंज कसते हुए कहा कि जब भाजपा का ही एक कार्यकर्ता मंत्री से मिलने जाता है और 14 घंटे से ज्यादा बिजली न मिलने की शिकायत करता है, तो मंत्री भगवान का नाम लेकर बात टाल देते हैं। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि अगर वित्त मंत्री के पास ऐसा कोई चश्मा है जिससे बिजली दिखाई देती हो, तो विपक्ष को भी दिलवा दें। इसके बाद उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए।