24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

रागिनी ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मांगा ‘स्पेशल चश्मा, कानपुर का नाम सुनते ही भड़के महाना, बोले– मेरे जिले का नाम मत लिया कीजिए

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन रहा। सदन में बिजली आपूर्ति, प्रदूषण और विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Dec 24, 2025

up assembly session, यूपी विधानसभा सत्र, samajwadi party MLA ragini sonkar, समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर, up basic shiksha minister, up assembly session proceedings

सपा विधायक रागिनी सोनकर।

सपा विधायक रागिनी सोनकर ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ऊर्जा मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री दावा करते हैं कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रागिनी सोनकर ने तंज कसते हुए कहा कि जब भाजपा का ही एक कार्यकर्ता मंत्री से मिलने जाता है और 14 घंटे से ज्यादा बिजली न मिलने की शिकायत करता है, तो मंत्री भगवान का नाम लेकर बात टाल देते हैं। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि अगर वित्त मंत्री के पास ऐसा कोई चश्मा है जिससे बिजली दिखाई देती हो, तो विपक्ष को भी दिलवा दें। इसके बाद उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए।

'विपक्ष को बिजली से नहीं, भगवान राम के नाम से दिक्कत'

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन ढाई गुना बढ़ा है और जौनपुर सहित कई जिलों में बेहतर आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि बदलापुर के विधायक को बिजली दिख रही है, लेकिन रागिनी सोनकर को नहीं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को बिजली से नहीं, भगवान राम के नाम से दिक्कत है।

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सपा विधायक के बीच तकरार

सदन में प्रदूषण को लेकर भी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सपा विधायक आर.के. वर्मा के बीच AQI को लेकर तकरार हो गई। सपा विधायक ने कहा कि कानपुर में AQI 400 के पार है। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें रोकते हुए कहा कि गलत जानकारी न दें। उन्होंने मोबाइल पर AQI चेक कर बताया कि कानपुर का AQI 149 है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश का AQI एक जैसा नहीं हो सकता और जहां जैसी स्थिति होगी, आंकड़े वैसे ही होंगे।

स्वामी अग्निवेश ने सड़क चौड़ीकरण का उठाया मुद्दा

इस दौरान विधायक स्वामी अग्निवेश ने अध्यक्ष से मजाकिया लहजे में दीर्घायु की कामना की और फिर अपने क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वे भी योगी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं। उन्होंने सवाल किया कि उनके क्षेत्र में 7 मीटर चौड़ी सड़क का काम कब शुरू होगा।

वहीं, सपा विधायकों ने अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर सदन में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर ढाई बजे सदन में अपना भाषण देंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / रागिनी ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मांगा ‘स्पेशल चश्मा, कानपुर का नाम सुनते ही भड़के महाना, बोले– मेरे जिले का नाम मत लिया कीजिए

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘….इसलिए सपा के पेट में हो रहा दर्द’, डिप्टी CM पाठक बोले- समाजवादी पार्टी की अब दाल नहीं गलने वाली

up politics deputy cm brajesh pathak takes dig at samajwadi party know what he said lucknow news
लखनऊ

36 सालों में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा! क्यों संसद में ‘शून्य’ हो जाएगी बसपा?

mayawati party bsp faces tough times rajya sabha member ramji gautam term will end in 2026
लखनऊ

ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की सहभोज के नाम पर हुई बैठक, करीब 50 MLA हुए शामिल

वायरल फोटो ट्यूटर से
लखनऊ

मदरसा बिल की वापसी को मंजूरी: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

yogi cabinet approves withdrawal of madrasa bill brajesh pathak said culprits will not be spared now
लखनऊ

KGMU लव जिहाद मामले में बड़ा एक्शन, विशाखा समिति रिपोर्ट के बाद आरोपी डॉक्टर सस्पेंड

KGMU Love Jihad Major Action (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.