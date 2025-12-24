रागिनी ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मांगा ‘स्पेशल चश्मा, कानपुर का नाम सुनते ही भड़के महाना, बोले– मेरे जिले का नाम मत लिया कीजिए

सपा विधायक रागिनी सोनकर।
सपा विधायक रागिनी सोनकर ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ऊर्जा मंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री दावा करते हैं कि पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है और किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। रागिनी सोनकर ने तंज कसते हुए कहा कि जब भाजपा का ही एक कार्यकर्ता मंत्री से मिलने जाता है और 14 घंटे से ज्यादा बिजली न मिलने की शिकायत करता है, तो मंत्री भगवान का नाम लेकर बात टाल देते हैं। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि अगर वित्त मंत्री के पास ऐसा कोई चश्मा है जिससे बिजली दिखाई देती हो, तो विपक्ष को भी दिलवा दें। इसके बाद उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन ढाई गुना बढ़ा है और जौनपुर सहित कई जिलों में बेहतर आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि बदलापुर के विधायक को बिजली दिख रही है, लेकिन रागिनी सोनकर को नहीं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को बिजली से नहीं, भगवान राम के नाम से दिक्कत है।
सदन में प्रदूषण को लेकर भी बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सपा विधायक आर.के. वर्मा के बीच AQI को लेकर तकरार हो गई। सपा विधायक ने कहा कि कानपुर में AQI 400 के पार है। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें रोकते हुए कहा कि गलत जानकारी न दें। उन्होंने मोबाइल पर AQI चेक कर बताया कि कानपुर का AQI 149 है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश का AQI एक जैसा नहीं हो सकता और जहां जैसी स्थिति होगी, आंकड़े वैसे ही होंगे।
इस दौरान विधायक स्वामी अग्निवेश ने अध्यक्ष से मजाकिया लहजे में दीर्घायु की कामना की और फिर अपने क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वे भी योगी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी योगी हैं। उन्होंने सवाल किया कि उनके क्षेत्र में 7 मीटर चौड़ी सड़क का काम कब शुरू होगा।
वहीं, सपा विधायकों ने अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर सदन में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर ढाई बजे सदन में अपना भाषण देंगे।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग