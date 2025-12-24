ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की सहभोज के नाम पर हुई बैठक, करीब 50 MLA हुए शामिल

इस बैठक को “सहभोज” नाम दिया गया है। यूपी विधानसभा में इस वक्त कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं। जिनमें से 46 भाजपा से हैं। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान ठाकुर समाज के विधायकों ने भी इसी तरह की बैठक की थी। हाल ही में भाजपा नेता सुनील भराला द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की कोशिश और बाद में उसका रुकना भी इसी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इटावा कथावाचक कांड के बाद ब्राह्मण समाज में असंतोष और बढ़ा है। सोशल मीडिया पर भी सरकार और विधायकों के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ रही है।