देवरिया में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…25 के कार्यक्षेत्र बदले

महिला पुलिसकर्मियों में पुष्पा गुप्ता को यूपी-112 से आशा ज्योति केंद्र, सुरभि को महिला चौकी सलेमपुर से थाना खुखुंदू, ममता कुशवाहा को थाना मईल से थाना खुखुंदू, पिंकी यादव (सरौली) को न्यायालय सुरक्षा और रोमा गोड़ को महिला थाना से आशा ज्योति केंद्र (पूर्व आदेश निरस्त कर तरकुलवा थाना से) भेजा गया है। खुशबू अग्रहरी को थाना तरकुलवा से थाना एएचटी, माधुरी सरोज को यूपी-112 से कार्यालय क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, समसुन खातून अंसारी को यूपी-112 से थाना एएचटी, अर्चना यादव (मुख्य आरक्षी) को न्यायालय सुरक्षा से पुलिस लाइन और कुमारी ज्योति को न्यायालय सुरक्षा से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है।