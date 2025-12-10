10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…25 के कार्यक्षेत्र बदले

देवरिया पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है है, इनमें कुछ को लाइन हाजिर भी किया गया है।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 10, 2025

Up news, Deoria police, Deoria news

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल

SP देवरिया संजीव सुमन ने जिले में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने हेतु बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। SP ने पांच सब इंस्पेक्टर सहित 25 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इसके अतिरिक्त, चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का भी आदेश जारी किया गया। एसपी ने इन्हें तत्काल अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है।

इन दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

स्थानांतरित किए गए दारोगाओं में अशोक यादव को थाना एएचटी से थाना एकौना, कृष्णकांत को पुलिस लाइन से रुद्रपुर कोतवाली, गोविंद सिंह को थाना लार से थाना एएचटी, राघवेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन से सलेमपुर और शीतला प्रसाद सिंह को पुलिस लाइन से न्यायालय सम्मन सेल भेजा गया है।

हेड कांस्टेबल के कार्यक्षेत्र बदले

हेड कांस्टेबल शशिकांत को थाना लार से थाना महुआडीह, संतोष यादव (हेड मोहर्रिर अपराध, बरियारपुर) को हेड मोहर्रिर मलखाना बरियारपुर, उदय प्रताप को श्रीरामपुर थाना से यूपी-112 और मुकेश कुमार शाह (हेड मोहर्रिर अपराध, गौरी बाजार) को थाना श्रीरामपुर स्थानांतरित किया गया है।

रमाकांत पाल को एसओजी से पुलिस लाइन, विजय खरवार को सदर कोतवाली से चेक टीम, राहुल वर्मा को भाटपाररानी से थाना बरियारपुर, अनिल कुमार यादव को बरहज से थाना लार और शंभू कुमार को यातायात शाखा से थाना बरहज भेजा गया है। सुधीर सिंह को यूपी-112 से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है।

महिला पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले

महिला पुलिसकर्मियों में पुष्पा गुप्ता को यूपी-112 से आशा ज्योति केंद्र, सुरभि को महिला चौकी सलेमपुर से थाना खुखुंदू, ममता कुशवाहा को थाना मईल से थाना खुखुंदू, पिंकी यादव (सरौली) को न्यायालय सुरक्षा और रोमा गोड़ को महिला थाना से आशा ज्योति केंद्र (पूर्व आदेश निरस्त कर तरकुलवा थाना से) भेजा गया है। खुशबू अग्रहरी को थाना तरकुलवा से थाना एएचटी, माधुरी सरोज को यूपी-112 से कार्यालय क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, समसुन खातून अंसारी को यूपी-112 से थाना एएचटी, अर्चना यादव (मुख्य आरक्षी) को न्यायालय सुरक्षा से पुलिस लाइन और कुमारी ज्योति को न्यायालय सुरक्षा से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी की घोषणा 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बंद, देखें आदेश
उन्नाव
जिलाधिकारी की घोषणा फोटो सोर्स- सूचना विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 10:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…25 के कार्यक्षेत्र बदले

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

STF पर दोनों हाथों से फायरिंग करने वाले शातिर के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार…देवरिया में बड़े कांड की जुगत में थे मऊ के बदमाश

Up news, Deoria police
देवरिया

संवेदनहीन होते खून के रिश्ते, भाइयों ने ही मृतक का अंतिम संस्कार करने से कर दिया इंकार…पुलिसकर्मियों ने निभाया वर्दी का फर्ज

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी में पूर्व भाजपा विधायक समेत 6 पर महिला से मारपीट, अश्लील हरकत का आरोप…मुकदमा दर्ज

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी में चल रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़, “सिमबॉक्स फ्रॉड” कर टेलीकॉम को लगा रहे थे करोड़ों का चूना

Up news, Deoria news
देवरिया

बारात में लग्जरी गाड़ियां तो बहुत देखे होंगे…पर देवरिया में निकली ऐसी बारात भी बन गई कौतूहल का केंद्र

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.