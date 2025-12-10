देवरिया में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर…25 के कार्यक्षेत्र बदले

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
SP देवरिया संजीव सुमन ने जिले में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने हेतु बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। SP ने पांच सब इंस्पेक्टर सहित 25 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इसके अतिरिक्त, चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का भी आदेश जारी किया गया। एसपी ने इन्हें तत्काल अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है।
स्थानांतरित किए गए दारोगाओं में अशोक यादव को थाना एएचटी से थाना एकौना, कृष्णकांत को पुलिस लाइन से रुद्रपुर कोतवाली, गोविंद सिंह को थाना लार से थाना एएचटी, राघवेंद्र कुमार सिंह को पुलिस लाइन से सलेमपुर और शीतला प्रसाद सिंह को पुलिस लाइन से न्यायालय सम्मन सेल भेजा गया है।
हेड कांस्टेबल शशिकांत को थाना लार से थाना महुआडीह, संतोष यादव (हेड मोहर्रिर अपराध, बरियारपुर) को हेड मोहर्रिर मलखाना बरियारपुर, उदय प्रताप को श्रीरामपुर थाना से यूपी-112 और मुकेश कुमार शाह (हेड मोहर्रिर अपराध, गौरी बाजार) को थाना श्रीरामपुर स्थानांतरित किया गया है।
रमाकांत पाल को एसओजी से पुलिस लाइन, विजय खरवार को सदर कोतवाली से चेक टीम, राहुल वर्मा को भाटपाररानी से थाना बरियारपुर, अनिल कुमार यादव को बरहज से थाना लार और शंभू कुमार को यातायात शाखा से थाना बरहज भेजा गया है। सुधीर सिंह को यूपी-112 से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है।
महिला पुलिसकर्मियों में पुष्पा गुप्ता को यूपी-112 से आशा ज्योति केंद्र, सुरभि को महिला चौकी सलेमपुर से थाना खुखुंदू, ममता कुशवाहा को थाना मईल से थाना खुखुंदू, पिंकी यादव (सरौली) को न्यायालय सुरक्षा और रोमा गोड़ को महिला थाना से आशा ज्योति केंद्र (पूर्व आदेश निरस्त कर तरकुलवा थाना से) भेजा गया है। खुशबू अग्रहरी को थाना तरकुलवा से थाना एएचटी, माधुरी सरोज को यूपी-112 से कार्यालय क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, समसुन खातून अंसारी को यूपी-112 से थाना एएचटी, अर्चना यादव (मुख्य आरक्षी) को न्यायालय सुरक्षा से पुलिस लाइन और कुमारी ज्योति को न्यायालय सुरक्षा से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है।
