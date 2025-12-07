7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

STF पर दोनों हाथों से फायरिंग करने वाले शातिर के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार…देवरिया में बड़े कांड की जुगत में थे मऊ के बदमाश

देवरिया जिले में STF और मऊ जिले के बदमाशों के बीच एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया, मऊ जिले का यह शातिर बदमाश पुलिस टीम पर दोनों हाथों से फायरिंग कर भाग रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 07, 2025

Up news, Deoria police

फोटो सोर्स: पत्रिका, एनकाउंटर में शातिर घायल

देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के महदहां पुल के पास STF से हुई मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान मौका पाकर चार बदमाश कार से भाग निकले। मुठभेड़ के दौरान मऊ जिले के बदमाश हिमांशु यादव के पैर में गोली लगी है। सभी बदमाश सलेमपुर कस्बे के तीन व्यापारियों के अपहरण की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों में दो मऊ जिले के और एक देवरिया जिले का ही रहने वाला है।

बदमाशों का गिरोह व्यापारियों के अपहरण की तलाश में था

STF के CO डीके शाही ने बताया कि मऊ जिले का कुख्यात बदमाश हिमांशु यादव उर्फ गोविंद यादव देवरिया, कुशीनगर, मऊ और गाजीपुर जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है।CO के अनुसार इस गिरोह ने पिछले दिनों बड़े व्यापारी राजकमल तिवारी, उनके भाई युवराज तिवारी और होटल व्यापारी चुन्नू तिवारी का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। बदमाशों ने चून्नू तिवारी का पीछा भी किया था। जानकारी होने पर एसटीएफ कई दिनों से इस गैंग के सुराग में लगी थी।शुक्रवार की रात इस गैंग के सलेमपुर कस्बे में आने की सूचना पर एसटीएफ ने घेराबंदी। आधी रात को महदहां चौराहे के पाए एक बुलेट व कार सवार संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को देख हिमांशु यादव दोनों हाथ से असलहे से फायरिंग करने लगा।

मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली

एसटीएफ की जवाबी कारवाई में हिमांशु के पैर में गोली लगी और वह बुलेट समेत गिर पड़ा। बुलेट पर उसके साथ मऊ निवासी मंजीत यादव और महुआडीह क्षेत्र के बरांव निवासी नीतेश यादव भी थे। तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान मौका पाकर कार सवार चार बदमाश भाग निकले। STF इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि फरार बदमाशों की धर पकड़ के लिए STF लगातार छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर के थाने में बनी रील…”फिल्म मिर्जापुर” के इस डायलॉग ने मचाया पुलिस विभाग में हड़कंप
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 10:46 am

Published on:

07 Dec 2025 10:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / STF पर दोनों हाथों से फायरिंग करने वाले शातिर के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार…देवरिया में बड़े कांड की जुगत में थे मऊ के बदमाश

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संवेदनहीन होते खून के रिश्ते, भाइयों ने ही मृतक का अंतिम संस्कार करने से कर दिया इंकार…पुलिसकर्मियों ने निभाया वर्दी का फर्ज

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी में पूर्व भाजपा विधायक समेत 6 पर महिला से मारपीट, अश्लील हरकत का आरोप…मुकदमा दर्ज

Up news, Deoria news
देवरिया

यूपी में चल रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़, “सिमबॉक्स फ्रॉड” कर टेलीकॉम को लगा रहे थे करोड़ों का चूना

Up news, Deoria news
देवरिया

बारात में लग्जरी गाड़ियां तो बहुत देखे होंगे…पर देवरिया में निकली ऐसी बारात भी बन गई कौतूहल का केंद्र

Up news, deoria
देवरिया

सरकारी नौकरी मिलने की खुशी मातम में बदली, तेज रफ्तार ने छीन ली होनहार की जिंदगी, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.