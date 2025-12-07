STF पर दोनों हाथों से फायरिंग करने वाले शातिर के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार…देवरिया में बड़े कांड की जुगत में थे मऊ के बदमाश

फोटो सोर्स: पत्रिका, एनकाउंटर में शातिर घायल
देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के महदहां पुल के पास STF से हुई मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान मौका पाकर चार बदमाश कार से भाग निकले। मुठभेड़ के दौरान मऊ जिले के बदमाश हिमांशु यादव के पैर में गोली लगी है। सभी बदमाश सलेमपुर कस्बे के तीन व्यापारियों के अपहरण की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों में दो मऊ जिले के और एक देवरिया जिले का ही रहने वाला है।
STF के CO डीके शाही ने बताया कि मऊ जिले का कुख्यात बदमाश हिमांशु यादव उर्फ गोविंद यादव देवरिया, कुशीनगर, मऊ और गाजीपुर जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है।CO के अनुसार इस गिरोह ने पिछले दिनों बड़े व्यापारी राजकमल तिवारी, उनके भाई युवराज तिवारी और होटल व्यापारी चुन्नू तिवारी का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। बदमाशों ने चून्नू तिवारी का पीछा भी किया था। जानकारी होने पर एसटीएफ कई दिनों से इस गैंग के सुराग में लगी थी।शुक्रवार की रात इस गैंग के सलेमपुर कस्बे में आने की सूचना पर एसटीएफ ने घेराबंदी। आधी रात को महदहां चौराहे के पाए एक बुलेट व कार सवार संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को देख हिमांशु यादव दोनों हाथ से असलहे से फायरिंग करने लगा।
एसटीएफ की जवाबी कारवाई में हिमांशु के पैर में गोली लगी और वह बुलेट समेत गिर पड़ा। बुलेट पर उसके साथ मऊ निवासी मंजीत यादव और महुआडीह क्षेत्र के बरांव निवासी नीतेश यादव भी थे। तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान मौका पाकर कार सवार चार बदमाश भाग निकले। STF इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि फरार बदमाशों की धर पकड़ के लिए STF लगातार छापेमारी कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग