STF पर दोनों हाथों से फायरिंग करने वाले शातिर के पैर में लगी गोली, तीन गिरफ्तार…देवरिया में बड़े कांड की जुगत में थे मऊ के बदमाश

STF के CO डीके शाही ने बताया कि मऊ जिले का कुख्यात बदमाश हिमांशु यादव उर्फ गोविंद यादव देवरिया, कुशीनगर, मऊ और गाजीपुर जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है।CO के अनुसार इस गिरोह ने पिछले दिनों बड़े व्यापारी राजकमल तिवारी, उनके भाई युवराज तिवारी और होटल व्यापारी चुन्नू तिवारी का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। बदमाशों ने चून्नू तिवारी का पीछा भी किया था। जानकारी होने पर एसटीएफ कई दिनों से इस गैंग के सुराग में लगी थी।शुक्रवार की रात इस गैंग के सलेमपुर कस्बे में आने की सूचना पर एसटीएफ ने घेराबंदी। आधी रात को महदहां चौराहे के पाए एक बुलेट व कार सवार संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस को देख हिमांशु यादव दोनों हाथ से असलहे से फायरिंग करने लगा।