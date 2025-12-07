7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर के थाने में बनी रील…”फिल्म मिर्जापुर” के इस डायलॉग ने मचाया पुलिस विभाग में हड़कंप

सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं, ऐसा ही एक मामले गोरखपुर जिले से आ रहा है। यहां मनबढ़ों ने जिले के एक थाने में ही रील बना डाला, इस रील में लोकेशन थाने की और बज रहा है फिल्म मिर्जापुर का यह डायलॉग।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 07, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, थाने में बनी रील

गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित सिकरीगंज थाना परिसर में बनाई गई एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह रील रात के समय बनाई गई थी इसको जैकी शर्मा उर्फ जैकी ठाकुर नाम के युवक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 4 दिसंबर को पोस्ट किया था।

थाने में "फिल्म मिर्जापुर" के डायलॉग ने मचाया हड़कंप

वीडियो में फिल्म मिर्जापुर का डायलॉग "पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है"… बज रहा है। जब यह रील पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तब महकमे में हड़कंप मच गया। इस रील को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। पुलिस रील बनाने वाले जैकी शर्मा की तलाश में जुटी है। वायरल रील में थाना परिसर साफ दिखाई दे रहा है, जबकि बैकग्राउंड में फिल्मी अंदाज में एक डायलॉग चल रहा है कि… यादव जी, पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, और रहेगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आंखें दिखा दे। यह डायलॉग वेब सीरिज ‘मिर्जापुर’ का है। लोकेशन में थाना परिसर होने के कारण रील तेजी से चर्चा में आ गई है। रील की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस ने वीडियो बनाने वाले की तलाश शुरू कर दी है। CO खजनी शिल्पा कुमारी ने बताया कि संबंधित युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि थाना परिसर में रील बनाना गंभीर लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सख्त कारवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Voter List Fraud: वोटर सर्वे में बड़ा फर्जीवाड़ा, विदेश में रह रहे बेटों को भारत में दिखाया गया
रामपुर
SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, मां ने विदेश में रह रहे बेटों को भारत में बताया, एफआईआर दर्ज (फोटो सोर्स :Facebook News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर के थाने में बनी रील…”फिल्म मिर्जापुर” के इस डायलॉग ने मचाया पुलिस विभाग में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

8 सौ सीसीटीवी कैमरे, 2 सौ मोबाइल नंबरों की डिटेल…मुंहबोला भतीजा ही निकला मां और बेटी का हत्यारा

Up news, gorakhpur murder news
गोरखपुर

ठांय…ठांय…ठांय… 5-5 गोलियां आंखों में दागी, ‌फिर हार्ट किधर होता है पूछकर बरसाईं थीं और 20 गोलियां

Shriprakash Shukla, surajbhan singh, Shriprakash Shukla and surajbhan singh friendship, shahi, up crime, gorakhpur crime,
गोरखपुर

मुख्यमंत्री के शहर में गलियों तक में खोजे जा रहे हैं रोहिंग्यां, सीएम के आदेश के बाद सक्रिय हुआ नगर निगम

Up news, cm yogi news, gorakhpur
गोरखपुर

मां-मौसी के रील बनाने की सनक…मासूम कर रहा है जिंदगी के लिए संघर्ष

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

SIR News: गोरखपुर शहर में SIR की स्थिति पर क्यों चिंतित हुए सीएम योगी, पार्षदों को दे डाले ये नसीहत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.