गोरखपुर के थाने में बनी रील…”फिल्म मिर्जापुर” के इस डायलॉग ने मचाया पुलिस विभाग में हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, थाने में बनी रील
गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित सिकरीगंज थाना परिसर में बनाई गई एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह रील रात के समय बनाई गई थी इसको जैकी शर्मा उर्फ जैकी ठाकुर नाम के युवक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 4 दिसंबर को पोस्ट किया था।
वीडियो में फिल्म मिर्जापुर का डायलॉग "पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है"… बज रहा है। जब यह रील पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तब महकमे में हड़कंप मच गया। इस रील को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। पुलिस रील बनाने वाले जैकी शर्मा की तलाश में जुटी है। वायरल रील में थाना परिसर साफ दिखाई दे रहा है, जबकि बैकग्राउंड में फिल्मी अंदाज में एक डायलॉग चल रहा है कि… यादव जी, पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, और रहेगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आंखें दिखा दे। यह डायलॉग वेब सीरिज ‘मिर्जापुर’ का है। लोकेशन में थाना परिसर होने के कारण रील तेजी से चर्चा में आ गई है। रील की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस ने वीडियो बनाने वाले की तलाश शुरू कर दी है। CO खजनी शिल्पा कुमारी ने बताया कि संबंधित युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि थाना परिसर में रील बनाना गंभीर लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सख्त कारवाई की जाएगी।
