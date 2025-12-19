अब न गैंग है, न गैंगवार…” धनंजय-अभय विवाद पर बृजभूषण सिंह का दो टूक

गोंडा के नवाबगंज स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने धनंजय सिंह और अभय सिंह के सोशल मीडिया विवाद को लेकर कहा कि दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं। और आज के समय में किसी तरह का संघर्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि यह 80 और 90 के दशक जैसा समय नहीं है। जब गैंग और गैंगवार हुआ करते थे। अब सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं।