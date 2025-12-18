18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

UP SIR: वोट डाल पाएंगे या नहीं? 2.83 लाख मतदाताओं की पहचान अब भी अधर में नहीं हो पाई मैपिंग

UP SIR: यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। अकेले प्रदेश के इस जिले में दो 2.83 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। अब जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 18, 2025

UP SIR फॉर्म (पत्रिका फाइल फोटो)

SIR फॉर्म (पत्रिका फाइल फोटो)

UP SIR: यूपी के इस जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालात यह हैं कि लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूचियों से लाखों नाम पहले ही बाहर हो चुके हैं। जबकि करीब 2.83 लाख मतदाताओं की अब तक सही तरीके से मैपिंग नहीं हो पाई है। सबसे ज्यादा परेशानी तरबगंज और गोंडा विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं, खासकर महिलाओं की 2003 की पुरानी मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पा रही है।

UP SIR: यूपी के गोंडा जिले की सातों विधानसभा सीटों में कुल करीब 25.52 लाख पंजीकृत मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के स्तर पर अब तक लगभग 81.20 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस दौरान यह भी सामने आया कि करीब 11.11 प्रतिशत मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसके अलावा लगभग 18.72 प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं। जो किसी न किसी वजह से इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। इनमें मृतक, स्थानांतरित हो चुके लोग, पहले से पंजीकृत मतदाता या अन्य कारणों से बाहर हुए नाम शामिल हैं।

पात्रता की जांच के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी

प्रशासन का कहना है कि जिन मतदाताओं की जानकारी अधूरी है। उनकी पात्रता की जांच के लिए हर बूथ पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी बीएलओ के साथ मिलकर घर-घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और मतदाताओं से जरूरी दस्तावेज व जानकारी जुटा रहे हैं। एडीएम आलोक कुमार के मुताबिक पूरी प्रक्रिया 26 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

11.11 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग अधूरी

आंकड़ों पर नजर डालें तो औसतन जिले में 11.11 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग अभी बाकी है। इसमें तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में 14.73 प्रतिशत और गोंडा में 13.48 प्रतिशत सबसे अधिक है। वहीं करनैलगंज, कटरा बाजार, मुजेहना, मनकापुर और गौरा में भी हजारों मतदाताओं की जानकारी अभी अधूरी है।

महिलाओं के मामले में आ रही सबसे अधिक दिक्कत

बीएलओ का कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कत विवाहित महिलाओं के मामलों में आ रही है। शादी के बाद पता बदल जाने या पुराने रिकॉर्ड न मिलने के कारण उनकी जानकारी जुटाना कठिन हो रहा है। फिर भी प्रशासन का दावा है कि हर पात्र मतदाता को सूची में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP SIR: वोट डाल पाएंगे या नहीं? 2.83 लाख मतदाताओं की पहचान अब भी अधर में नहीं हो पाई मैपिंग

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डेढ़ करोड़ की कीमत, खास नस्ल और शाही चाल, बृजभूषण सिंह का घोड़ा हुआ वायरल

घोड़े की देखभाल करते पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

बृजभूषण सिंह घोड़े के साथ (फोटो सोर्स- 'X' बृजभूषण शरण सिंह)
गोंडा

Winter Vacation 2025: शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

लग्जरी कारों से भी महंगा है ‘बाहुबली’ बृजभूषण का ये नया घोड़ा, हजारों-लाखों में नहीं…करोड़ो में है कीमत

नए घोड़े की कीमत और कहानी
गोंडा

जिस घर में बजने वाले थे शादी के गीत, वहां गूंज उठीं चीखें: बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

घटना के बाद पहुंची गांव की महिलाएं फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.