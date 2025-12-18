UP SIR: वोट डाल पाएंगे या नहीं? 2.83 लाख मतदाताओं की पहचान अब भी अधर में नहीं हो पाई मैपिंग

UP SIR: यूपी के गोंडा जिले की सातों विधानसभा सीटों में कुल करीब 25.52 लाख पंजीकृत मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल करने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के स्तर पर अब तक लगभग 81.20 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस दौरान यह भी सामने आया कि करीब 11.11 प्रतिशत मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसके अलावा लगभग 18.72 प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं। जो किसी न किसी वजह से इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। इनमें मृतक, स्थानांतरित हो चुके लोग, पहले से पंजीकृत मतदाता या अन्य कारणों से बाहर हुए नाम शामिल हैं।