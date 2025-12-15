15 दिसंबर 2025,

सोमवार

गोंडा

लग्जरी कारों से भी महंगा है ‘बाहुबली’ बृजभूषण का ये नया घोड़ा, हजारों-लाखों में नहीं…करोड़ो में है कीमत

Brijbhushan Singh News: बृजभूषण शरण सिंह को पंजाब के उनके चाहने वालों ने उनके जन्मदिन से पहले एक खास गिफ्ट दिया है। जिसका वीडियो, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

गोंडा

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 15, 2025

नए घोड़े की कीमत और कहानी

नए घोड़े की कीमत और कहानी

Brijbhushan Singh New Horse: यूपी मे बाहुबलियों का बोलबाला देखने को मिलता है। वैसे तो यूपी में कई सारे बहुबली मौजूद हैं, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा नामगोड्डा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का आता है। बृजभूषण शरण सिंह बहुबली होने के साथ-साथ, बाहुबलियों वाले शौक भी रखते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को घोड़ो का भी शौक है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट और वीडियो मिल जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने घर के सामने ही 1 अस्तबल और 1 गौशाला बना रखा है, जहां रोज सुबह-शाम जाते हैं और घोड़े और गायों के समय बिताते हैं।

जन्मदिन से पहले ही मिली गिफ्ट

बृजभूषण शरण सिंह अस्तबल में एक नया मेहमान शामिल हुआ है, जो उन्होंने खरीदा नहीं, बल्कि पंजाब से उनके कुछ चाहने वालों ने गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट यानी घोड़े की कीमत हजारों या लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ो में है। दरअसल, बृजभूषण सिंह का 8 जनवरी को जन्मदिन है, लेकिन पंजाब के इन लोगों ने उन्हें उसे पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया है। बृजभूषण सिंह का यह नया साथी आम नहीं, बहुत ही खास और महंगा भी। महंगा इतना, इस कीमत में एक लग्जरी कार आ जाए। जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण सिंह के इस नए घोड़े की कीमत डेढ़ करोड़ बताई जा रही है। बृजभूषण सिंह इस दृ्श्य का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी।

किमत सुन चौंक गए बृजभूषण सिंह

वीडियो ने बृजभूषण सिंह ने बताया कि पंजाब के तेजवीर बराड़ ने आज मुझे गिफ्ट दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये गिफ्ट नए साल और मेरे जन्मदिन के अवसर पर दिया है। बता दें यह कोई आम घोड़ा नहीं है, बल्कि देश-विदेश के कई प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुका है। यही नहीं इस घोडे का पासपोर्ट भी बन चुका है। इस घोड़े को लेकर पंजाब से गुरप्रीत और दीपक ने गोड्डा पहुंचे है। वीडियो में जब बृजभूषण सिंह ने उन लोगों से पुछा, तब उन्होंने इसकी किमत डेढ़ करोड़ बताया, जिसको सुनकर वो चौंक गए। बृजभूषण सिंह ने हंसते हुए कहा कि यार हम तो पागल हो जाएंगे। यहा घोड़ा अभी 2 साल का है और कई सारे प्रतियोगिताओं में 17 लाख का इनाम भी जीत चुका है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / लग्जरी कारों से भी महंगा है 'बाहुबली' बृजभूषण का ये नया घोड़ा, हजारों-लाखों में नहीं…करोड़ो में है कीमत

