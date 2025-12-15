लग्जरी कारों से भी महंगा है ‘बाहुबली’ बृजभूषण का ये नया घोड़ा, हजारों-लाखों में नहीं…करोड़ो में है कीमत

वीडियो ने बृजभूषण सिंह ने बताया कि पंजाब के तेजवीर बराड़ ने आज मुझे गिफ्ट दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये गिफ्ट नए साल और मेरे जन्मदिन के अवसर पर दिया है। बता दें यह कोई आम घोड़ा नहीं है, बल्कि देश-विदेश के कई प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुका है। यही नहीं इस घोडे का पासपोर्ट भी बन चुका है। इस घोड़े को लेकर पंजाब से गुरप्रीत और दीपक ने गोड्डा पहुंचे है। वीडियो में जब बृजभूषण सिंह ने उन लोगों से पुछा, तब उन्होंने इसकी किमत डेढ़ करोड़ बताया, जिसको सुनकर वो चौंक गए। बृजभूषण सिंह ने हंसते हुए कहा कि यार हम तो पागल हो जाएंगे। यहा घोड़ा अभी 2 साल का है और कई सारे प्रतियोगिताओं में 17 लाख का इनाम भी जीत चुका है।