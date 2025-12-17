Winter Vacation 2025: शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

वहीं नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति कुछ अलग बनी हुई है। यहां सर्दी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बड़ी समस्या बना हुआ है। खराब एयर क्वालिटी के कारण प्रशासन ने ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगाते हुए अधिकतर कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी कक्षाओं को छोड़कर बाकी छात्रों की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन ही कराई जा रही है। इस तरह प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हालात के अनुसार स्कूलों के संचालन पर फैसले लिए जा रहे हैं।