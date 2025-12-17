17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

Winter Vacation 2025: शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

UP Winter Vacation 2025: उत्तर प्रदेश में तेज होती ठंड के बीच स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जानिए स्कूल कब से बंद होंगे। और छुट्टियां कितने दिनों तक चलेंगी।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 17, 2025

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

UP Winter Vacation 2025: उत्तर प्रदेश में सर्दी के बढ़ते असर को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को लेकर अहम संकेत दिए हैं। विभागीय कैलेंडर और प्रशासनिक सूचनाओं के अनुसार दिसंबर के आखिरी दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई स्थगित रह सकती है। हालांकि जिलों में हालात के हिसाब से बदलाव संभव है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर और अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक सर्दियों की छुट्टियां रहने की संभावना है। इस तरह छात्रों को करीब 12 दिनों का विंटर वेकेशन मिल सकता है। इन छुट्टियों के साथ ही साल 2025 का शैक्षणिक सत्र दिसंबर के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। और नए साल की शुरुआत में स्कूलों के दोबारा खुलने की उम्मीद है।

क्रिसमस सहित पड़ रही कई छुट्टियां

दिसंबर महीने में पहले से ही कई अवकाश शामिल हैं। इस दौरान चार रविवार पड़ रहे हैं। जिनमें से दो रविवार पहले ही निकल चुके हैं। 21 दिसंबर 2025 को तीसरा रविवार होगा। जिस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार है। जिस पर पूरे प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे। महीने का आखिरी रविवार 28 दिसंबर को पड़ेगा, जिससे छात्रों को अतिरिक्त राहत मिलेगी।

हालांकि ठंड की तीव्रता को देखते हुए छुट्टियों की अवधि बढ़ाने या घटाने का फैसला जिला प्रशासन के हाथ में रहेगा। शासन स्तर पर 31 दिसंबर तक अवकाश की बात कही गई है। लेकिन यदि तापमान और गिरता है तो जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अलग से आदेश जारी कर सकते हैं।

इन शहरों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश

वहीं नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति कुछ अलग बनी हुई है। यहां सर्दी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बड़ी समस्या बना हुआ है। खराब एयर क्वालिटी के कारण प्रशासन ने ऑफलाइन पढ़ाई पर रोक लगाते हुए अधिकतर कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी कक्षाओं को छोड़कर बाकी छात्रों की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन ही कराई जा रही है। इस तरह प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हालात के अनुसार स्कूलों के संचालन पर फैसले लिए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 12:24 pm

Published on:

17 Dec 2025 06:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Winter Vacation 2025: शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

घोड़े को देखते पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स insta अकाउंट
गोंडा

मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

बृजभूषण सिंह घोड़े के साथ (फोटो सोर्स- 'X' बृजभूषण शरण सिंह)
गोंडा

लग्जरी कारों से भी महंगा है ‘बाहुबली’ बृजभूषण का ये नया घोड़ा, हजारों-लाखों में नहीं…करोड़ो में है कीमत

नए घोड़े की कीमत और कहानी
गोंडा

जिस घर में बजने वाले थे शादी के गीत, वहां गूंज उठीं चीखें: बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

घटना के बाद पहुंची गांव की महिलाएं फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

Gonda Accident: अस्पताल से लौटते वक्त बुझ गया घर का उजाला, सड़क हादसे में देवर-भाभी की मौत

देवर-भाभी की फाइल फोटो घटनास्थल पर जुटी भीड़ फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.