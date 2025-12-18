18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

प्रेम प्रसंग में हुआ ब्लैकमेल, व्हाट्सएप काल चैट सुसाइड नोट दीवाल पर चिपकाया… फिर फंदे से झूल गया

प्रेम- प्रसंग में ब्लैकमेलिंग की एक ऐसी कहानी सामने आई है। जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन मरने से पहले युवक दीवारों को पूरी सच्चाई बता गया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 18, 2025

मृतक की फाइल फोटो दीवारों पर सबूत जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका

मृतक की फाइल फोटो दीवारों पर सबूत जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका

गोंडा में एक युवक ने ब्लैकमेलिंग और सामाजिक अपमान से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने कमरे में ऐसे सबूत छोड़े, जिनसे परिवार को उसके मानसिक तनाव और इस खौफनाक कदम के पीछे की वजह समझ आ सके। प्रेम- प्रसंग में ब्लैकमेल की पूरी कहानी उसने अपने कमरे की दीवारों पर चस्पा कर दिया।

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से ब्लैकमेलिंग के दबाव में था। जिससे उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई।

युवक ने आत्महत्या से पहले असामान्य तरीके से अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया। दोनों पैरों को बांधकर पंखे से लटक कर जान दे दी। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि उसने मरने से पहले कमरे की दीवार पर कई अहम दस्तावेज चिपकाए थे। इनमें एक शादीशुदा महिला के साथ हुई वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स के प्रिंटआउट और एक सुसाइड नोट शामिल था।

इन सबूतों के जरिए युवक परिवार को यह बताना चाहता था कि किन परिस्थितियों और कारणों ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली और सिविल लाइन चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

कमरे में जब कोई हलचल नहीं हुई तो परिजन को हुआ शक दरवाजा खुला तो खिसक गई जमीन

नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम में रहने वाले 25 साल के अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घरवालों का कहना है कि अभिषेक ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, जहां अभिषेक पंखे से लटका मिला।

शादीशुदा महिला कर रही थी ब्लैकमेल

कमरे की दीवार पर सामने रहने वाली सोनल सिंह और उसके पति अजीत सिंह के साथ हुई व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट चिपके हुए थे। इन्हीं के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें अभिषेक ने लिखा था कि सोनल सिंह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी।

12 दिन बाद जेल से छूटा तो हमेशा के लिए चला जाने के लिए किया फैसला

सुसाइड नोट में यह भी जिक्र है कि 28 सितंबर को सोनल सिंह और उसके पति ने अभिषेक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया था। इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने 30 सितंबर को अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 12 दिन बाद, 12 अक्टूबर को वह जेल से बाहर आया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 09:04 pm

Published on:

18 Dec 2025 09:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / प्रेम प्रसंग में हुआ ब्लैकमेल, व्हाट्सएप काल चैट सुसाइड नोट दीवाल पर चिपकाया… फिर फंदे से झूल गया

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP SIR: वोट डाल पाएंगे या नहीं? 2.83 लाख मतदाताओं की पहचान अब भी अधर में नहीं हो पाई मैपिंग

UP SIR फॉर्म (पत्रिका फाइल फोटो)
गोंडा

डेढ़ करोड़ की कीमत, खास नस्ल और शाही चाल, बृजभूषण सिंह का घोड़ा हुआ वायरल

घोड़े की देखभाल करते पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
गोंडा

मालिक तो मालिक घोड़ा भी जलवेदार, बृजभूषण सिंह को गिफ्टेड घोड़ा भी ‘पासपोर्ट धारी’, कीमत टॉप मॉडल मर्सिडीज जितनी

बृजभूषण सिंह घोड़े के साथ (फोटो सोर्स- 'X' बृजभूषण शरण सिंह)
गोंडा

Winter Vacation 2025: शीतकालीन अवकाश को लेकर बड़ा फैसला, इस दिन से बंद रहेंगे सभी स्कूल

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

लग्जरी कारों से भी महंगा है ‘बाहुबली’ बृजभूषण का ये नया घोड़ा, हजारों-लाखों में नहीं…करोड़ो में है कीमत

नए घोड़े की कीमत और कहानी
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.