प्रेम प्रसंग में हुआ ब्लैकमेल, व्हाट्सएप काल चैट सुसाइड नोट दीवाल पर चिपकाया… फिर फंदे से झूल गया

नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम में रहने वाले 25 साल के अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घरवालों का कहना है कि अभिषेक ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। काफी देर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, जहां अभिषेक पंखे से लटका मिला।