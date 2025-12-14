14 दिसंबर 2025,

गोंडा

जिस घर में बजने वाले थे शादी के गीत, वहां गूंज उठीं चीखें: बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

गोंडा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी। उस घर में अचानक चीख- पुकार मच गई। शराब के नशे में पहुंचे पिता को बेटे ने डंडे से पीट-पीट कर मार डाला।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 14, 2025

घटना के बाद पहुंची गांव की महिलाएं फोटो सोर्स पत्रिका

घटना के बाद पहुंची गांव की महिलाएं फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में शराब के नशे से उपजा एक पारिवारिक विवाद खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। पत्नी और बेटे से मारपीट कर रहे पिता को गुस्से में बेटे ने डंडे से पीट दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं।

गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा चौबे गांव में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। शराब के नशे में पत्नी और बेटे के साथ मारपीट करना एक पिता को भारी पड़ गया। गुस्से में आए बेटे ने बांस के डंडे से पिता की पिटाई कर दी। जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है।

पिता शराब के नशे में वापस लौटे, तो बेटे ने सुला दिया मौत की नींद

मृतक की पहचान रामशंकर (45) के रूप में हुई है। जो मूल रूप से देहात कोतवाली क्षेत्र के केवलपुर विरतिया गांव के रहने वाले थे। उनकी पत्नी कमलेश कुमारी ने पुलिस को बताया कि उनका बड़ा बेटा सुनील कश्यप अपने ननिहाल पिपरा चौबे गांव में रहता है। शुक्रवार को रामशंकर अपनी सास मानसरोज को छोड़ने वहां पहुंचे थे। कुछ देर रुकने के बाद वे कहीं चले गए। और शराब के नशे में वापस लौटे।

पुलिस ने केस दर्ज कर बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही

नशे की हालत में घर पहुंचते ही रामशंकर ने गाली-गलौज शुरू कर दी। और पत्नी व बेटे के साथ मारपीट करने लगे। परिवार के विरोध करने पर विवाद और बढ़ गया। इसी दौरान गुस्से में आए बेटे सुनील ने पास में रखा बांस का डंडा उठाकर पिता पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामशंकर को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि कमलेश कुमारी की तहरीर पर सुनील के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। और उससे पूछताछ की जा रही है।

घर में चल रही थी शादी की तैयारी

इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। रामशंकर के पांच बेटे और तीन बेटियां हैं। शनिवार को बेटे अनिल का वरिक्षा कार्यक्रम तय था। जिसकी तैयारियां चल रही थीं। लेकिन पिता की अचानक मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। घर में चीख-पुकार मची है और गांव में शोक का माहौल है।

Published on:

14 Dec 2025 07:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / जिस घर में बजने वाले थे शादी के गीत, वहां गूंज उठीं चीखें: बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

