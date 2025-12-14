जिस घर में बजने वाले थे शादी के गीत, वहां गूंज उठीं चीखें: बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला

नशे की हालत में घर पहुंचते ही रामशंकर ने गाली-गलौज शुरू कर दी। और पत्नी व बेटे के साथ मारपीट करने लगे। परिवार के विरोध करने पर विवाद और बढ़ गया। इसी दौरान गुस्से में आए बेटे सुनील ने पास में रखा बांस का डंडा उठाकर पिता पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामशंकर को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि कमलेश कुमारी की तहरीर पर सुनील के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। और उससे पूछताछ की जा रही है।