Weather Update: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण फिर पलटेगा मौसम, आसमान में बादलों के बीच कंपकपाती ठंड घना कोहरा

उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर का दिन सीजन की सबसे ठंडी सुबहों में शामिल हो सकता है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री और अधिकतम 18 से 20 डिग्री तक रहने का अनुमान है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत पूर्वी यूपी में रातें और अधिक ठंडी होंगी। बरेली, मेरठ, साहारनपुर और गाजियाबाद क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। IMD ने सुबह 4 से 10 बजे के बीच घने कोहरे और बेहद कम विजिबिलिटी की चेतावनी दी है। लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।