10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

यूपी के इन 12 जिलों में बढ़ा कोहरे का असर, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, दृश्यता सिर्फ 25 मीटर तक

मौसम विभाग ने यूपी के इन 12 जिलों में घना कोहरा के साथ कड़ाके की ठंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में सुबह शाम और रात के समय अधिकांश स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई। कुछ स्थानों पर सिर्फ 25 मीटर तक दिखाई पड़ रहा है। आइये जानते हैं IMD का ताजा अपडेट

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 10, 2025

घना कोहरा फोटो सोर्स पत्रिका

घना कोहरा फोटो सोर्स पत्रिका

यूपी में कड़ाके की ठंड और तराई क्षेत्र के जिलों में घना कोहरा पड़ने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है।
सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाया रहता है। जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। तराई के कई जिलों में हालात ज्यादा गंभीर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 12 दिसंबर से मौसम बदलने की नई चेतावनी भी दी है।

यूपी में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही कोहरे का असर भी तेज हो गया है। खासतौर पर तराई वाले इलाकों में सुबह का समय लोगों के लिए परेशानी लेकर आ रहा है। धुंध से सड़कें ढकी रहती हैं। वाहन चालकों को कई-कई मीटर सामने तक दिखना मुश्किल हो जाता है। बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर और आसपास के जिलों में तो हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं।

मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए प्रदेश के तराई जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। बुधवार को कुशीनगर में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, वहीं बहराइच में सिर्फ 25 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हुईं।

12 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते

उधर मौसम को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा। अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वा हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ठंड का दौर जारी रहेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले हफ्ते तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा कुछ दिनों तक और परेशानी बढ़ा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 08:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / यूपी के इन 12 जिलों में बढ़ा कोहरे का असर, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, दृश्यता सिर्फ 25 मीटर तक

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, CMO ऑफिस का बाबू 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, विभाग में मचा हड़कंप

आरोपी शशिकांत सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ पेंशन नहीं… दिव्यांगजन को दे रही 8 प्रकार की सरकारी सुविधाएं

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश
गोंडा

मुनीम हत्याकांड: ट्रैक्टर चालक ने साथियों संग रची साजिश, सोते समय काट डाला; पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

पकड़े गए आरोपी प्रेस वार्ता करते एसपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

कांग्रेस पर बरसे बृजभूषण, ओवैसी के पूर्वज की बताई जाति… वंदे मातरम भारत नहीं तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा

बृजभूषण
गोंडा

कल से कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, 9, 10, 11, इन जिलों में भीषण कोहरा का अलर्ट, जानें IMD ताजा अपडेट

cold wave(फोटो- ANI)
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.