यूपी के इन 12 जिलों में बढ़ा कोहरे का असर, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, दृश्यता सिर्फ 25 मीटर तक

यूपी में कड़ाके की ठंड और तराई क्षेत्र के जिलों में घना कोहरा पड़ने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है।
सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाया रहता है। जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। तराई के कई जिलों में हालात ज्यादा गंभीर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 12 दिसंबर से मौसम बदलने की नई चेतावनी भी दी है।
यूपी में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही कोहरे का असर भी तेज हो गया है। खासतौर पर तराई वाले इलाकों में सुबह का समय लोगों के लिए परेशानी लेकर आ रहा है। धुंध से सड़कें ढकी रहती हैं। वाहन चालकों को कई-कई मीटर सामने तक दिखना मुश्किल हो जाता है। बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर और आसपास के जिलों में तो हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं।
मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए प्रदेश के तराई जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। बुधवार को कुशीनगर में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, वहीं बहराइच में सिर्फ 25 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हुईं।
उधर मौसम को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा। अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वा हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ठंड का दौर जारी रहेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले हफ्ते तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा कुछ दिनों तक और परेशानी बढ़ा सकता है।
