यूपी के इन 12 जिलों में बढ़ा कोहरे का असर, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, दृश्यता सिर्फ 25 मीटर तक

उधर मौसम को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा। अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वा हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ठंड का दौर जारी रहेगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले हफ्ते तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा कुछ दिनों तक और परेशानी बढ़ा सकता है।