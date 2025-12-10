एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, CMO ऑफिस का बाबू 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, विभाग में मचा हड़कंप

आशीष ने बताया कि उनके पिता, जो 2014 में सीएमओ ऑफिस से रिटायर हुए थे। उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) फाइल हर बार इसी लिपिक के पास अटक जाती थी। आरोप है कि फाइल आगे बढ़ाने के बदले 5 से 7 हजार रुपये की मांग की जाती थी। इस बार भी जैसे ही रिपोर्ट वरिष्ठ लिपिक के पास पहुंची। उन्होंने साफ कह दिया कि पाँच हजार रुपये दिए बिना दस्तावेज पर कार्रवाई नहीं होगी। बार-बार की मांग से परेशान होकर आशीष ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। सूचना मिलते ही टीम ने योजना बनाई और शिकायतकर्ता के साथ मिलकर ट्रैप की तैयारी की। तय समय पर जैसे ही आशीष ने रुपये दिए। टीम ने मौके पर पहुंचकर लिपिक को रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को लेकर टीम देहात कोतवाली पहुंची। जहां मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।