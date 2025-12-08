बृजभूषण बोले- हिंदुस्तान का इकलौता गांव बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया कर्ज, कभी मौका मिले तो यहां जरूर आए

उन्होंने कहा कि इस गांव की खासियत है कि यहां सभी लोग एक-दूसरे के साथ मिलजुलकर रहते हैं। पूरा गांव फाइनेंस से जुड़ा काम करता है। किसी को 100 या 200 करोड़ तक की रकम चाहिए हो तो गांव के लोग 24 घंटे में जुटाकर दे देते हैं। मुनाफा भी सभी अपने निवेश के अनुसार आपस में बांट लेते हैं। यह गांव एक परिवार की तरह चलता है। उन्होंने कहा कि कई बड़े उद्योगपतियों ने भी यहां से हजारों करोड़ लिए हैं। हालांकि नाम बताना उचित नहीं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता हमेशा उनके साथ रही है। पहले उन्होंने चाचा-ताऊ से वादा किया था कि वे उनके बीच आएंगे और आज शाम करीब 6:15 बजे वे गांव में बैठे हैं। बिना भारी सुरक्षा के। रेसलर भी उनके सामने बैठी है। जिसे मेडल जीतना है। लोग मानते थे कि जाट समाज उनका विरोध करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो में उन्होंने खुद को क्षत्रिय बताया था। लेकिन उससे बड़ा गर्व सबको साथ लेकर चलने में है। उन्होंने कहा कि आलोचक देख लें कि हरियाणा की जनता उनके साथ खड़ी है।