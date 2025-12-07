Cold Wave Alert: यूपी को शीतलहर ने जकड़ा, पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के लिए रहे तैयार, इन जिलों में घना कोहरा

कड़ाके की ठंड में अलाव तापते लोग फोटो सोर्स पत्रिका
UP Cold Wave Alert: शीतलहर ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। कानपुर की रात एक बार फिर प्रदेश में सबसे ठंडी दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान 05 डिग्री रहा। जो सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग का कहना है कि हल्के बादल छाने से रात का पारा थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है।
UP Cold Wave Alert: उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं। और बीच-बीच में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी चलने से दिन और रात दोनों समय ठिठुरन बनी हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। नवंबर के बाद दिसंबर में भी कानपुर यूपी का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। इस महीने लगातार यहां रात का पारा सबसे नीचे दर्ज किया जा रहा है। कानपुर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री से बढ़कर 5.0 डिग्री पहुंचा। जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। कई जिलों में भी पारा काफी नीचे रहा। इटावा में 5.6, मुजफ्फरनगर में 5.8, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में रात का तापमान 6.0 डिग्री रहा। हल्के बादलों की मौजूदगी से रात का तापमान थोड़ा बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23.6 से बढ़कर 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह भी सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। यूपी के कई जिलों में शाम के समय बादल छाने लगे। लेकिन इससे दिन के तापमान में खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हवा की गति भी पहले से कम हुई है। लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में हल्की गिरावट होती रहेगी। लेकिन सर्दी में ज्यादा कमी नहीं आएगी। कभी दिन में ठंड बढ़ेगी तो कभी रात में। उत्तर-पश्चिमी बर्फीली हवा अभी चल रही है। जिससे कांपने वाली सर्दी बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ अभी कमजोर हैं। लेकिन अगर कोई मजबूत विक्षोभ की वजह से ठंड और तेज हो जाएगी। सुबह शाम अब जबरदस्त कोहरा रहेगा। तराई क्षेत्र के जिलों में कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो सकती है।
सीएसए विश्वविद्यालय के अनुसार आसमान पर हल्के बादल आते-जाते रहेंगे। इससे तापमान में मामूली बदलाव होगा। फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। ठंड का असर ऐसे ही बना रहेगा। सुबह और शाम कोहरा छाया रह सकता है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग