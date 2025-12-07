Cold Wave Alert: यूपी को शीतलहर ने जकड़ा, पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के लिए रहे तैयार, इन जिलों में घना कोहरा

UP Cold Wave Alert: उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं। और बीच-बीच में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी चलने से दिन और रात दोनों समय ठिठुरन बनी हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। नवंबर के बाद दिसंबर में भी कानपुर यूपी का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। इस महीने लगातार यहां रात का पारा सबसे नीचे दर्ज किया जा रहा है। कानपुर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री से बढ़कर 5.0 डिग्री पहुंचा। जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। कई जिलों में भी पारा काफी नीचे रहा। इटावा में 5.6, मुजफ्फरनगर में 5.8, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में रात का तापमान 6.0 डिग्री रहा। हल्के बादलों की मौजूदगी से रात का तापमान थोड़ा बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23.6 से बढ़कर 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह भी सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। यूपी के कई जिलों में शाम के समय बादल छाने लगे। लेकिन इससे दिन के तापमान में खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हवा की गति भी पहले से कम हुई है। लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी।