बस और कार की टक्कर, एक ही परिवार के मां बेटे समेत तीन की मौत, दो घायल एक झटके में उजड़ गया परिवार

गोंडा जिले के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले एक ही परिवार के पांच लोग कार में सवार होकर बेंगलुरु जा रहे थे। रविवार की सुबह करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। गोंडा- अयोध्या हाईवे पर अनभूला के पास सामने से आ रही उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस से कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में परिवार तीन के लोगों की मौत हो गई है। जबकि भाई- बहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतकों में विवेक अग्रवाल पुत्र मुकेश अग्रवाल 30 वर्ष अक्षत अगरवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल, नीता अग्रवाल पत्नी जगदीश अग्रवाल 65 वर्ष की मौत हो गई है। जबकि नितिन अग्रवाल और नेहा अग्रवाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज ले गई। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि गंभीर रूप से घायल भाई और बहन का इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।