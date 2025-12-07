बस और कार की टक्कर, एक ही परिवार के मां बेटे समेत तीन की मौत, दो घायल एक झटके में उजड़ गया परिवार

दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार और बस वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट से
घर से बेंगलुरु जा रहे परिवार की कार उत्तराखंड की रोडवेज बस से आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में मां- बेटे समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बहन और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जहां पर गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है।
गोंडा जिले के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले एक ही परिवार के पांच लोग कार में सवार होकर बेंगलुरु जा रहे थे। रविवार की सुबह करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। गोंडा- अयोध्या हाईवे पर अनभूला के पास सामने से आ रही उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस से कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में परिवार तीन के लोगों की मौत हो गई है। जबकि भाई- बहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतकों में विवेक अग्रवाल पुत्र मुकेश अग्रवाल 30 वर्ष अक्षत अगरवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल, नीता अग्रवाल पत्नी जगदीश अग्रवाल 65 वर्ष की मौत हो गई है। जबकि नितिन अग्रवाल और नेहा अग्रवाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज ले गई। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि गंभीर रूप से घायल भाई और बहन का इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
थानाध्यक्ष वजीरगंज ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे उत्तराखंड की रोडवेज बस से कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। बस को कब्जे में ले लिया गया है। मृतकों के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
