सरकार दे रही बम्पर अनुदान, डेढ़ सौ यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली ऐसे करें आवेदन, जानिए पूरी योजना

गोण्डा जिले में बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिले के 20 हजार घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मकसद लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ताकि बिजली बिल का बोझ कम हो और लोग ऊर्जा के प्रति अधिक जागरूक बनें।

अधिकारी बताते हैं कि सोलर प्लांट लगने के बाद प्रत्येक परिवार को प्रति माह करीब 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में काफी कमी आएगी। इतना ही नहीं, अगर सोलर प्लांट से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है। तो उसे ग्रिड में भेजा जा सकेगा।उपभोक्ताओं को इसका अतिरिक्त फायदा मिलेगा।