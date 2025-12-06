सरकार दे रही बम्पर अनुदान, डेढ़ सौ यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली ऐसे करें आवेदन, जानिए पूरी योजना

फोटो सोर्स विभाग
गोण्डा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हो गई है। जिसके तहत 20 हजार घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना से लोगों को हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। जिससे बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकेगी।
गोण्डा जिले में बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिले के 20 हजार घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मकसद लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ताकि बिजली बिल का बोझ कम हो और लोग ऊर्जा के प्रति अधिक जागरूक बनें।
अधिकारी बताते हैं कि सोलर प्लांट लगने के बाद प्रत्येक परिवार को प्रति माह करीब 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में काफी कमी आएगी। इतना ही नहीं, अगर सोलर प्लांट से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है। तो उसे ग्रिड में भेजा जा सकेगा।उपभोक्ताओं को इसका अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
सरकार इस योजना पर बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है। 1 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 45 हजार रुपये, 2 किलोवाट पर 90 हजार रुपये और 3 से 10 किलोवाट के प्लांट पर 1,08,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। वहीं लाभार्थियों को 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 65 हजार रुपये, 2 किलोवाट के लिए 1,30,000 रुपये और 3 से 10 किलोवाट तक प्रति किलोवाट 60,000 रुपये खुद खर्च करना होगा। योजना का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार सोलर ऊर्जा अपनाएं और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो।
पर्यावरण संतुलन के साथ योजना से लोगों को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा। क्योंकि सोलर ऊर्जा पूरी तरह प्रदूषण रहित होती है। इच्छुक लोग नेशनल पोर्टल ‘पीएम सूर्य घर’ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया सरल रखी गई है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
