ईट भट्ठा के मुनीम की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग

छपिया थाना क्षेत्र के सबरापुर गांव स्थित काशीराम ईंट भट्ठे पर गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां भट्ठे के मुनीम राम सजीवन वर्मा की किसी ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई। जब भट्ठे पर सन्नाटा था। और ज़्यादातर मजदूर अपने कमरों में सो रहे थे। राम सजीवन मूल रूप से अयोध्या के गोसाईगंज इलाके के रहने वाले थे। और लंबे समय से इस भट्ठे पर मुनीम का काम करते थे। रात में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अयोध्या अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।