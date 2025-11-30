उत्पीड़न से तंग आकर मथुरा पहुंची शिक्षिका; अब प्रधानाध्यापिका समेत 9 पर छेड़खानी और जबरन धर्मांतरण का केस

उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2023 को इस घटना की लिखित शिकायत देहात कोतवाली में दी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद लंबे समय तक दौड़भाग करने के बाद जून 2023 में उनका ट्रांसफर मथुरा कर दिया गया। इस बीच उन्होंने एसपी गोंडा को भी पत्र दिया, पर बात आगे नहीं बढ़ी। मजबूर होकर वह उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच गईं। जहां से उन्हें निचली अदालत में 156(3) के तहत आवेदन देने का निर्देश मिला। कोर्ट के आदेश के बाद गोंडा की अदालत ने देहात कोतवाली को मुकदमा दर्ज करने को कहा। इसके बाद प्रधानाध्यापिका तजीन खान समेत कुल नौ लोगों पर छेड़छाड़, मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी को सौंपी गई है। देहात कोतवाल का कहना है कि पीड़िता से संपर्क किया जा रहा है और साक्ष्य मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।