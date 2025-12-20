मंदिर की खुदाई में मिले चांदी के सिक्के लूटे, फर्जी STF ने इनोवा रुकवाकर दिया वारदात को अंजाम

यह घटना 17 दिसंबर 2025 की है। जब ठकुरापुर स्थित बाबा कुटी में नए मंदिर के निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान मिट्टी में दबा एक धातु का कलश मिला। जिसमें 509 सफेद धातु के सिक्के थे। अगले दिन महंत की कुटी से इनोवा गाड़ी में कलश रखकर उपेन्द्र सिंह बालपुर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान परसपुर मोड़ पर एक कार सवार 4-5 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और खुद को एसटीएफ अधिकारी बताया। फर्जी पहचान पत्र दिखाकर आरोपियों ने पुलिस जांच का डर दिखाया। और उन्हें इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक ले गए। वहां धमकाते हुए सिक्कों से भरा कलश अपनी गाड़ी में रखकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि लालच में आकर उन्होंने पूरी योजना बनाई थी। और रात में सिक्के बेचने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।