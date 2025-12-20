मंदिर की खुदाई में मिले चांदी के सिक्के लूटे, फर्जी STF ने इनोवा रुकवाकर दिया वारदात को अंजाम

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोण्डा में मंदिर निर्माण के दौरान मिले सफेद धातु के सिक्कों से भरे कलश को फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली देहात पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए छह शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
गोण्डा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मंदिर निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में मिले सफेद धातु के सिक्कों से भरे कलश को हड़पने के लिए जालसाजों ने खुद को एसटीएफ अधिकारी बताकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, एक कलश और 431 सफेद धातु के सिक्के बरामद किए हैं।
यह घटना 17 दिसंबर 2025 की है। जब ठकुरापुर स्थित बाबा कुटी में नए मंदिर के निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई हो रही थी। खुदाई के दौरान मिट्टी में दबा एक धातु का कलश मिला। जिसमें 509 सफेद धातु के सिक्के थे। अगले दिन महंत की कुटी से इनोवा गाड़ी में कलश रखकर उपेन्द्र सिंह बालपुर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान परसपुर मोड़ पर एक कार सवार 4-5 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और खुद को एसटीएफ अधिकारी बताया। फर्जी पहचान पत्र दिखाकर आरोपियों ने पुलिस जांच का डर दिखाया। और उन्हें इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक ले गए। वहां धमकाते हुए सिक्कों से भरा कलश अपनी गाड़ी में रखकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि लालच में आकर उन्होंने पूरी योजना बनाई थी। और रात में सिक्के बेचने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
गोंडा जिले के कोतवाली नगर के गांव पूरेशिवा बख्तावर के मजरा बुधईपुरवा के रहने वाले त्रिलोकी पाण्डेय पुत्र महेश्वरी प्रसाद पाण्डेय, इसी गांव के आलोक शुक्ला पुत्र वासुदेव प्रसाद शुक्ला, व कोतवाली देहात के गांव बालपुर जाट के मजरा केशव जोत के रहने वाले हरि ओम दुबे पुत्र बृजेंद्र नाथ दुबे तथा इसी कोतवाली क्षेत्र के चाँदपुर टेपरा गांव के रहने वाले प्रिंस मिश्रा पुत्र राजेंद्र मिश्रा, कोतवाली नगर झंझरी ब्लॉक शांतिपुरम के रहने वाले राहुल यादव पुत्र अनंत राम यादव, तथा करनीपुर हारीपुर के रहने वाले मनोज मिश्रा पुत्र सरयू प्रसाद मिश्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के ठाकुरपुर गांव स्थित बाबा कुटी के पास नए मंदिर निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई कराई जा रही थी। इस दौरान एक सफेद कलश में सफेद धातु के कुछ सिक्के मिले थे। पुजारी द्वारा इस रख लिया गया था। इस मामले में जेसीबी चालक द्वारा कुछ लोगों को सूचना देकर घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर के महंत को कुछ लोगों द्वारा अपने आप को एसटीएफ बताकर पुलिस कार्रवाई के नाम पर धमकाया गया। और जो सिक्के थे। उन्हें जांच के नाम पर अपने साथ लेकर चले गए। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 24 घंटे के भीतर घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से एक चार पहिया वाहन सफेद धातु के सिक्के बरामद कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
