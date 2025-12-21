21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

“अखिलेश पर ‘राक्षस’ टिप्पणी से लेकर बाबर-गाजी तक… महंत राजू दास के बयानों से मचा सियासी तूफान”

अयोध्या के संत महंत राजू दास ने सियासत, इतिहास और धर्म पर ऐसे तीखे बयान दिए कि सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अखिलेश यादव से लेकर बांग्लादेश, बाबर-गाजी और राम मंदिर तक, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर वार किया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Dec 21, 2025

महंत राजू दास फोटो सोर्स पत्रिका

महंत राजू दास फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे अयोध्या के संत महंत राजू दास ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सियासत, इतिहास, धर्म और मौजूदा घटनाओं को लेकर कई तीखे और विवादित बयान दिए। जिनकी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

गोंडा जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को ‘राक्षस प्रवृत्ति’ का बताते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि वह उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह दी कि यदि उन्हें मस्जिद बनवाने का शौक है। तो वे अपने घरों में बनवाएं। इसके लिए चंदा देने को भी वह तैयार हैं।

बांग्लादेश में धार्मिक नारे लगाकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा

महंत राजू दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वहां धार्मिक नारे लगाकर आम हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया गया। उनका आरोप था कि इन घटनाओं में किसी की जाति नहीं देखी गई। बल्कि केवल धर्म के आधार पर लोगों पर हमले किए गए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग की।

आक्रांत का महिमा मंडल करना गलत बात

इतिहास से जुड़े विषयों पर बोलते हुए महंत राजू दास ने गाजी और बाबर को आक्रांता बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों का महिमामंडन करना गलत है। क्योंकि इतिहास में उन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। आम लोगों पर अत्याचार किए। महाराजा सुहेलदेव द्वारा गाजी के वध का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सही ठहराया। कहा कि यह आक्रमण के खिलाफ संघर्ष था।

भगवान राम पर टिप्पणी होती तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

पश्चिम बंगाल में ‘दूसरी बाबरी’ को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में महंत राजू दास ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबर के नाम पर किसी भी तरह का चंदा नहीं दिया जाएगा।
टीएमसी विधायक द्वारा भगवान राम को मुस्लिम बताए जाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत राजू दास ने सवाल उठाया कि जब भगवान राम पर टिप्पणी की जाती है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। जबकि अन्य मामलों में तुरंत धमकियां दी जाती हैं।

पुलिस भारी मानसिक दबाव में काम कर रही

बहराइच में पुलिसकर्मियों द्वारा एक महंत को सलामी देने के विवाद पर उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भारी मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, धर्मगुरुओं से संवाद करने के उद्देश्य से पुलिस वहां पहुंची थी। न कि किसी विशेष सम्मान के लिए।

महंत राजू दास के बयान से बढ़ी सियासी हलचल

इसके अलावा, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी आरोप लगाए। महंत राजू दास का कहना था कि हिजाब और भगवान राम से जुड़े बयानों के बाद उन्हें धमकियां दिलवाई गईं। लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महंत राजू दास के इन बयानों के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में बहस तेज हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 09:50 pm

Published on:

21 Dec 2025 09:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / “अखिलेश पर ‘राक्षस’ टिप्पणी से लेकर बाबर-गाजी तक… महंत राजू दास के बयानों से मचा सियासी तूफान”

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार की बड़ी सौगात,अब सिर्फ 6 फीसदी ब्याज पर मिलेगा लोन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स @myogiadityanath X account
गोंडा

मंदिर की खुदाई में मिले चांदी के सिक्के लूटे, फर्जी STF ने इनोवा रुकवाकर दिया वारदात को अंजाम

प्रेस वार्ता करते एसपी पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

प्यार के नाम पर ब्लैकमेलिंग, 7 लाख की वसूली और 10 लाख की मांग, इंजीनियर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सोर्स पत्रिका
गोंडा

अब न गैंग है, न गैंगवार…” धनंजय-अभय विवाद पर बृजभूषण सिंह का दो टूक

बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

Winter Vacations 2025: कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें,इस जिले में डीएम ने जारी किया आदेश,1 से 8 तक विद्यालय अब 22 को खुलेंगे

Winter vacation 2025
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.