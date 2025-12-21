“अखिलेश पर ‘राक्षस’ टिप्पणी से लेकर बाबर-गाजी तक… महंत राजू दास के बयानों से मचा सियासी तूफान”

महंत राजू दास फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे अयोध्या के संत महंत राजू दास ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सियासत, इतिहास, धर्म और मौजूदा घटनाओं को लेकर कई तीखे और विवादित बयान दिए। जिनकी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
गोंडा जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को ‘राक्षस प्रवृत्ति’ का बताते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि वह उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह दी कि यदि उन्हें मस्जिद बनवाने का शौक है। तो वे अपने घरों में बनवाएं। इसके लिए चंदा देने को भी वह तैयार हैं।
महंत राजू दास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वहां धार्मिक नारे लगाकर आम हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया गया। उनका आरोप था कि इन घटनाओं में किसी की जाति नहीं देखी गई। बल्कि केवल धर्म के आधार पर लोगों पर हमले किए गए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग की।
इतिहास से जुड़े विषयों पर बोलते हुए महंत राजू दास ने गाजी और बाबर को आक्रांता बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों का महिमामंडन करना गलत है। क्योंकि इतिहास में उन्होंने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। आम लोगों पर अत्याचार किए। महाराजा सुहेलदेव द्वारा गाजी के वध का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सही ठहराया। कहा कि यह आक्रमण के खिलाफ संघर्ष था।
पश्चिम बंगाल में ‘दूसरी बाबरी’ को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में महंत राजू दास ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबर के नाम पर किसी भी तरह का चंदा नहीं दिया जाएगा।
टीएमसी विधायक द्वारा भगवान राम को मुस्लिम बताए जाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत राजू दास ने सवाल उठाया कि जब भगवान राम पर टिप्पणी की जाती है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। जबकि अन्य मामलों में तुरंत धमकियां दी जाती हैं।
बहराइच में पुलिसकर्मियों द्वारा एक महंत को सलामी देने के विवाद पर उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भारी मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, धर्मगुरुओं से संवाद करने के उद्देश्य से पुलिस वहां पहुंची थी। न कि किसी विशेष सम्मान के लिए।
इसके अलावा, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी आरोप लगाए। महंत राजू दास का कहना था कि हिजाब और भगवान राम से जुड़े बयानों के बाद उन्हें धमकियां दिलवाई गईं। लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महंत राजू दास के इन बयानों के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में बहस तेज हो गई है।
गोंडा
उत्तर प्रदेश
