“अखिलेश पर ‘राक्षस’ टिप्पणी से लेकर बाबर-गाजी तक… महंत राजू दास के बयानों से मचा सियासी तूफान”

पश्चिम बंगाल में ‘दूसरी बाबरी’ को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में महंत राजू दास ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबर के नाम पर किसी भी तरह का चंदा नहीं दिया जाएगा।

टीएमसी विधायक द्वारा भगवान राम को मुस्लिम बताए जाने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत राजू दास ने सवाल उठाया कि जब भगवान राम पर टिप्पणी की जाती है। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। जबकि अन्य मामलों में तुरंत धमकियां दी जाती हैं।