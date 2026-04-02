आठ राज्यों से 7 करोड़ 80 लाख की ठगी का भंडाफोड़! नौकरी के नाम पर ठगने वाले गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि गोंडा साइबर सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एक अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। जिसमें दो शातिर साइबर फ्रॉड सुधीर गुप्ता और बृजेश मिश्रा गिरफ्तार किए गए हैं। आपको अवगत करा दे की एनसीआरबी पोर्टल जो प्रतिबिंब पोर्टल है। हॉटस्पॉट का चिन्हीकरण किया गया था। गोंडा में हमें कुछ ऐसे नंबर प्राप्त हुए थे। जो कुछ महीने पूर्व यहां रहकर विभिन्न राज्यों में सैकड़ो लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया गया था। जब इस पूरी घटनाओं को समझ गया। काफी प्रयास के बाद इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यह गैंग नौकरी लगवाने के नाम पर आठ राज्यों में जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल तेलंगाना कर्नाटक आदि राज्यों में यह लोग बस स्टेशन रेलवे आदि सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चिपका कर विज्ञापन करते थे। जिसमें जो बेरोजगार थे। उन्हें यह लोग नौकरी के नाम पर ठगते थे। फिर कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें फोन करके कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर कभी ट्रेनिंग के नाम पर उनसे पैसे वसूलते थे। जब काफी संख्या में लोगों से पैसा ठग लेते थे। तो अपना आईडी और फोन नंबर बदल लेते थे। इस पूरे नेटवर्क को समझ गया। जांच के दौरान करीब 51 खाते ऐसे मिले हैं। जिसमें इन लोगों द्वारा ठगी के पैसे को मंगाया गया है। इन खातों में करीब 7.80 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। जबकि साइबर सेल गोंडा द्वारा एक करोड़ 11 लख रुपये हमें फ्रीज करने में सफलता मिली है। इन बदमाशों के कब्जे से साथ मोबाइल फोन जिसमें एक आईफोन भी शामिल है।