गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद बना जानलेवा! धक्का लगने के बाद बिगड़ी तबीयत, युवक की मौत पर गांव में सनसनी

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव में बुधवार दोपहर एक युवक की अचानक मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने इस घटना को महज बीमारी नहीं बल्कि साजिश और प्रताड़ना का नतीजा बताया है। मृतक के भाई ने गांव के एक बसपा नेता समेत तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहपुर के रहने वाले मोहम्मद अयान उर्फ भोलू के मुताबिक, उसके भाई मोहम्मद मुमताज की गांव के प्रधान प्रतिनिधि और बसपा से जुड़े राजिक उस्मानी से लंबे समय से राजनीतिक और व्यक्तिगत विवाद चल रहा था। यह रंजिश धीरे-धीरे गहराती गई। और बुधवार को इसका खतरनाक अंजाम सामने आया।