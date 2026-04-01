6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

पुलिस हिरासत से भाग रहे आरोपी को पकड़ने दौड़े GRP सिपाही का ट्रेन की चपेट में आने से पैर कटा… लखनऊ रेफर

गोंडा स्टेशन पर आरोपी का पीछा करते समय GRP सिपाही आकाश सिंह ट्रेन की चपेट में आ गए। जिससे उनका एक पर कट गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Apr 01, 2026

गोंडा रेलवे स्टेशन फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा रेलवे स्टेशन फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा रेलवे स्टेशन पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। जब हिरासत से भाग रहे एक आरोपी को पकड़ने के दौरान जीआरपी के सिपाही आकाश सिंह ट्रेन की चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में उनका एक पैर कट गया। गंभीर हालत में उन्हें तत्काल गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

गोंडा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया। जीआरपी में तैनात 29 वर्षीय सिपाही आकाश सिंह एक आरोपी को पकड़ने के प्रयास में ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना में उनका दाहिना पैर बुरी तरह कट गया। जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया था। देर रात स्टेशन परिसर में उससे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी अचानक पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने लगा। आरोपी को पकड़ने के लिए सिपाही आकाश सिंह तेजी से उसके पीछे दौड़े। भागते हुए आरोपी का पीछा करते समय आकाश सिंह का संतुलन बिगड़ गया। तभी वह सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनका एक पैर कट गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला और बिना देर किए गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर

डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि कटे हुए पैर को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जीआरपी प्रभारी बोले- आरोपी को पकड़ने के दौरान हुआ हादसा

जीआरपी प्रभारी ने बताया कि सिपाही आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि भागने वाले आरोपी को बाद में पकड़ लिया गया है। आकाश सिंह मूल रूप से मऊ जिले के रहने वाले हैं। और कई वर्षों से गोंडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में चिंता का माहौल है। वहीं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Apr 2026 10:46 am

Published on:

01 Apr 2026 10:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पुलिस हिरासत से भाग रहे आरोपी को पकड़ने दौड़े GRP सिपाही का ट्रेन की चपेट में आने से पैर कटा… लखनऊ रेफर

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश का वादा—सपा सरकार आई तो गोंडा में सभी खेलों का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे

गोंडा

जमीन के झगड़े में बुझ गया घर का चिराग: चाचा-भतीजे के विवाद में युवक को पीटकर ट्रैक्टर से कुचला

थाना पहुंच पीड़ित परिवार फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

गोंडा में छुट्टा जानवर से टकराई बाइक, जीजा की मौत, साला गंभीर रूप से घायल, परिजनों में मचा कोहराम

Accident
गोंडा

बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी बयानबाजी तेज, ममता पर तंज, पल्लवी पटेल को नसीहत… रामदेव के बयान पर बोले- बीजेपी सांसद

कैसरगंज से बीजेपी सांसद करन भूषण सिंह फोटो सोर्स IANS
गोंडा

राजनीति में कदम रखेंगी बाहुबली बृजभूषण शरण की बेटी शालिनी सिंह, यूपी विधानसभा चुनाव में इस सीट से होगी एंट्री

चुनावी मैदान में बृजभूषण शरण की बेटी शालिनी सिंह
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.