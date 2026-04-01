पुलिस हिरासत से भाग रहे आरोपी को पकड़ने दौड़े GRP सिपाही का ट्रेन की चपेट में आने से पैर कटा… लखनऊ रेफर

गोंडा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया। जीआरपी में तैनात 29 वर्षीय सिपाही आकाश सिंह एक आरोपी को पकड़ने के प्रयास में ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना में उनका दाहिना पैर बुरी तरह कट गया। जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया था। देर रात स्टेशन परिसर में उससे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी अचानक पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने लगा। आरोपी को पकड़ने के लिए सिपाही आकाश सिंह तेजी से उसके पीछे दौड़े। भागते हुए आरोपी का पीछा करते समय आकाश सिंह का संतुलन बिगड़ गया। तभी वह सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही उनका एक पैर कट गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला और बिना देर किए गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।