15 करोड़ के टेंडर में 2.25 करोड़ रिश्वत का खेल: जेम पोर्टल के जिला समन्वयक गिरफ्तार, BSA समेत कई पर शिकंजा

गोंडा जिले में शिक्षा विभाग से जुड़े करोड़ों रुपये के टेंडर घोटाले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए जिला समन्वयक (जेम पोर्टल) प्रेम शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाली पुलिस ने उन्हें सोमवार देर शाम हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि वह 4 नवंबर से फरार चल रहे थे। और लगातार पुलिस से बच रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और फिर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है।