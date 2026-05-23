गोंडा में चाय के पैसे को लेकर खूनी संघर्ष: दो पक्षों में जमकर चले लाठी- डंडे, बुजुर्ग की मौत, कई घायल

गोंडा के कौड़िया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत पकड़ी मारुडीह के मजरा आमाडीह में शनिवार शाम उस समय हड़कंप मच गया। जब चाय दुकान पर हुए मामूली विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। बताया जा रहा है। कि गांव के रहने वाले चंदन यादव की चाय और जलपान की दुकान पर पड़ोसी गांव बिछुड़ी के रहने वाले दद्दन पांडे और उरई उर्फ उपेंद्र पांडे पहुंचे थे। चाय-नाश्ता करने के बाद पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए। जमकर मारपीट होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लाठी-डंडे भी चले। जिससे कई लोग घायल हो गए।