सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार, 14.87 करोड़ रुपये फ्रीज

गोण्डा पुलिस की साइबर सेल और नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध से जुड़े बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो म्यूल खातों के जरिए करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में अमन सिंह, कुलदीप वर्मा, रोहित सिंह, सूरज कुमार सिंह, मोहित सिंह, रंजीत कुमार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद समीर और आलोक गुप्ता शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 347 बैंक पासबुक, 177 एटीएम किट, 22 आधार कार्ड, 9 पैन कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 2 चेकबुक, 3 सिम कार्ड, 3 बाइक समेत नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार साइबर सेल लंबे समय से संदिग्ध बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर नजर रख रही थी। जांच के दौरान ऐसे खातों की जानकारी मिली। जिनमें अलग-अलग राज्यों से साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर हो रही थी। मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रांजेक्शन के तकनीकी विश्लेषण के बाद गिरोह के सदस्यों की पहचान की गई।