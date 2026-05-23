भाई बोला- “भैया को जानबूझकर मौत के मुंह में भेजा”, मगरमच्छ के हमले में दीपक की मौत, मासूम बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा परिवार

गोंडा जिले के सनौली मोहम्मदपुर उदयभान पाही इलाके में सरयू नदी किनारे हुआ हादसा अब एक परिवार के लिए जिंदगी भर का जख्म बन गया है। नोएडा से अंतिम संस्कार में शामिल होने आए दीपक की मगरमच्छ के हमले में मौत के बाद घर में मातम पसरा है। सबसे ज्यादा चिंता अब उसकी छोटी बेटी के भविष्य को लेकर जताई जा रही है। परिवार के मुताबिक, दीपक अपने रिश्तेदारी में हुए निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने गोंडा आया था। बुधवार दोपहर नदी किनारे चिता की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान दीपक नदी किनारे खूंटा गाड़ने और हाथ धोने पहुंचा था। तभी अचानक मगरमच्छ ने हमला कर उसे पानी में खींच लिया। आसपास मौजूद लोग शोर मचाते और दौड़ते रह गए। लेकिन कुछ ही सेकेंड में वह नदी में गायब हो गया।