Gonda News: बेटे को बचाने गए पिता की हत्या, पैसे की लेनदेन को लेकर नशे हुआ था विवाद, दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

पुलिस के मुताबिक, गांव के रहने वाले चंदन यादव का किसी बात को लेकर ओमप्रकाश पांडेय और उपेंद्र पांडेय से विवाद हो गया था। आरोप है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे। उन्होंने चंदन के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर चंदन के पिता कन्हैयालाल यादव मौके पर पहुंचे और बेटे को बचाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने बुजुर्ग कन्हैयालाल पर भी हमला कर दिया। लाठी-डंडों से की गई पिटाई में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें बहराइच रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान कन्हैयालाल यादव ने दम तोड़ दिया।