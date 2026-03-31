महिलाओं से लूट करने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा, ‘घुरले’ मुठभेड़ में गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेंगे कई राज

गोण्डा जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में एसओजी और कोतवाली कर्नलगंज की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामिया बदमाश अमित तिवारी उर्फ घुरले को गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार को नारायणपुर मांझा के पास उस समय मुठभेड़ हुई। जब पुलिस टीम को सूचना मिली कि वांछित बदमाश सुपर स्प्लेंडर बाइक से इलाके में आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।