बाइक सवार तीन दोस्तों को अज्ञात वाहन ने रौंदा दर्दनाक मौत… एक साथ बुझ गए तीन घरों के चिराग

उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन युवकों की जिंदगी छीन ली। यह हादसा खोड़ारे थाना क्षेत्र के बभनान-गौरा मार्ग पर रविवार देर रत हुआ। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। मृतकों की पहचान खुटिहन गांव के रहने वाले श्रीश्याम (19), अमरदीप सक्सेना (23) और रितिक (20) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त किसी काम से बाहर गए थे। वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।